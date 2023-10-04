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56-летняя Памела Андерсон без макияжа покорила поклонников

56-летняя Памела Андерсон без макияжа покорила поклонников Фото: Instagram/pamelaanderson
Звезда сериала "Спасатели Малибу" и модель Playboy Памела Андерсон появилась на публике в Париже без макияжа. Естественный образ пришелся по душе поклонникам актрисы, сообщает Zakon.kz.

"Красота в принятии себя, несовершенстве и любви", – гласит краткая подпись к фотографиям, на которых Андерсон отказалась от укладок, яркого макияжа и броских украшений.

  • Мне нравится, что ты приняла свой возраст. Это необходимо каждой женщине!
  • Совершенно! Икона!
  • Спасибо за то, что вдохновляете многих из нас.
  • Так просто, свежо, натурально.
  • Меньше макияжа! Мы этого заслуживаем! Спасибо, – пишут вдохновленные пользователи.

Поклонники подчеркивают, что необходимо принимать возрастные изменения и с гордостью подчеркивать натуральную красоту.

Примечательно, что кинодива не в первый раз появилась на публике без мейк-апа.

В мае 2023 года Андерсон опубликовала редкие фото с сыновьями в День матери.

Судя по последним публикациям в соцсетях, фотомодель наслаждается спокойной жизнью в пригороде и хвастается урожаем, выращенным на собственном огороде.

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