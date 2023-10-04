56-летняя Памела Андерсон без макияжа покорила поклонников

Звезда сериала "Спасатели Малибу" и модель Playboy Памела Андерсон появилась на публике в Париже без макияжа. Естественный образ пришелся по душе поклонникам актрисы, сообщает Zakon.kz.

"Красота в принятии себя, несовершенстве и любви", – гласит краткая подпись к фотографиям, на которых Андерсон отказалась от укладок, яркого макияжа и броских украшений.

Мне нравится, что ты приняла свой возраст. Это необходимо каждой женщине!

Совершенно! Икона!

Спасибо за то, что вдохновляете многих из нас.

Так просто, свежо, натурально.

Меньше макияжа! Мы этого заслуживаем! Спасибо, – пишут вдохновленные пользователи.

Поклонники подчеркивают, что необходимо принимать возрастные изменения и с гордостью подчеркивать натуральную красоту.

Примечательно, что кинодива не в первый раз появилась на публике без мейк-апа.

В мае 2023 года Андерсон опубликовала редкие фото с сыновьями в День матери.

Судя по последним публикациям в соцсетях, фотомодель наслаждается спокойной жизнью в пригороде и хвастается урожаем, выращенным на собственном огороде.