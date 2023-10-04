56-летняя Памела Андерсон без макияжа покорила поклонников
Фото: Instagram/pamelaanderson
Звезда сериала "Спасатели Малибу" и модель Playboy Памела Андерсон появилась на публике в Париже без макияжа. Естественный образ пришелся по душе поклонникам актрисы, сообщает Zakon.kz.
"Красота в принятии себя, несовершенстве и любви", – гласит краткая подпись к фотографиям, на которых Андерсон отказалась от укладок, яркого макияжа и броских украшений.
- Мне нравится, что ты приняла свой возраст. Это необходимо каждой женщине!
- Совершенно! Икона!
- Спасибо за то, что вдохновляете многих из нас.
- Так просто, свежо, натурально.
- Меньше макияжа! Мы этого заслуживаем! Спасибо, – пишут вдохновленные пользователи.
Поклонники подчеркивают, что необходимо принимать возрастные изменения и с гордостью подчеркивать натуральную красоту.
Примечательно, что кинодива не в первый раз появилась на публике без мейк-апа.
В мае 2023 года Андерсон опубликовала редкие фото с сыновьями в День матери.
Судя по последним публикациям в соцсетях, фотомодель наслаждается спокойной жизнью в пригороде и хвастается урожаем, выращенным на собственном огороде.
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