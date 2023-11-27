Самую скандальную песню в истории отцензурировали впервые за 26 лет
Как сообщает Sky News 27 ноября, британская группа The Prodigy впервые за 26 лет изменила слова в одной из самых известных своих песен Smack My Bitch Up. Ранее музыкантов часто обвиняли в том, что их хит якобы призывает к насилию в отношении женщин.
Из-за грубой лексики в тексте и названии песню запретили на многих радиостанциях, а откровенный клип на нее – на столь же многих телеканалах. Несмотря на это, сами The Prodigy в течение 26 лет отказывались менять слова своего хита. Солист группы Кит Флинт до самой своей смерти в 2019 году не поддавался на уговоры и не цензурировал песню.
Но на двух последних концертах новый вокалист коллектива Максим Реалити, пришедший на смену Флинту, пропустил самую скандальную фразу в припеве. Вероятно, причиной стали очередные обвинения в том, что в своем хите The Prodigy якобы высказываются в поддержку домашнего насилия.
В 2010 году песню Smack My Bitch Up признали "самой скандальной в истории". На втором месте в рейтинге шла God Save the Queen британских панк-рокеров Sex Pistols, а на третьем – Relax от группы Frankie Goes to Hollywood в стиле синти-поп.
Ранее стало известно, что последняя песня группы Beatles возглавила музыкальный топ-чарт Великобритании.