Самую скандальную песню в истории отцензурировали впервые за 26 лет

Британская электронная группа The Prodigy впервые отцензурировала свою самую скандально известную песню. До этого коллектив 26 лет отказывался менять ее текст, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 27 ноября, британская группа The Prodigy впервые за 26 лет изменила слова в одной из самых известных своих песен Smack My Bitch Up. Ранее музыкантов часто обвиняли в том, что их хит якобы призывает к насилию в отношении женщин.

Из-за грубой лексики в тексте и названии песню запретили на многих радиостанциях, а откровенный клип на нее – на столь же многих телеканалах. Несмотря на это, сами The Prodigy в течение 26 лет отказывались менять слова своего хита. Солист группы Кит Флинт до самой своей смерти в 2019 году не поддавался на уговоры и не цензурировал песню.

Но на двух последних концертах новый вокалист коллектива Максим Реалити, пришедший на смену Флинту, пропустил самую скандальную фразу в припеве. Вероятно, причиной стали очередные обвинения в том, что в своем хите The Prodigy якобы высказываются в поддержку домашнего насилия.

В 2010 году песню Smack My Bitch Up признали "самой скандальной в истории". На втором месте в рейтинге шла God Save the Queen британских панк-рокеров Sex Pistols, а на третьем – Relax от группы Frankie Goes to Hollywood в стиле синти-поп.

