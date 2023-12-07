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Димаш Кудайберген поздравил папу с днем рождения

Димаш Кудайберген поздравил папу с днем рождения Фото: Instagram/kanat_sveta_aitbayevtar
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген поздравил своего папу Каната Айтбаева с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня день рождения у нашего дорого брата @kanat_sveta_aitbayevtar.  Дорогой брат, который осветил мой жизненный путь и мир искусства не только для меня, но и ставший учителем для всех наших друзей, братьев и сестер. Желаю тебе долгих и счастливых лет жизни, дорогой брат", – написал он. 

Димаш Кудайберген по старинной казахской традиции воспитывался у бабушки и дедушки – Миуа Низамутдиновой и Кудайбергена Айтбаева. 13 июня 2023 года на 82-м году жизни не стало дедушки Димаша – Кудайбергена Айтбаева. 

Отец Димаша ранее занимал пост руководителя отдела культуры Актобе. Позднее он возложил на себя обязанности продюсера сына.

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