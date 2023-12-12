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Первое издание "Гарри Поттера" продали за 69 тысяч долларов

Первое издание "Гарри Поттера" продали за 69 тысяч долларов Фото: rawpixel
Экземпляр самого первого издания романа "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе за 69 тысяч долларов. В свое время книга стоила 12 долларов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CBS News, экземпляр первого издания романа Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" 11 декабря продали на аукционе за 55 тысяч фунтов стерлингов (69 тысяч долларов). Книгу, вышедшую в 1997 году, нашли на распродаже.

58-летняя женщина, продавшая книгу, рассказала, что купила ее 26 лет назад в одном из небольших магазинов в Шотландии. Роман продавался за 10 фунтов (12-13 долларов) и лежал в корзине для распродаж. Женщина даже выторговала скидку, потому что книга была без суперобложки. Она купила роман, чтобы читать его детям перед сном во время семейного путешествия по горной Шотландии. Спустя много лет ее дети выяснили, что когда-то читали самое первое издание "Гарри Поттера", и рассказали об этом матери. Выяснилось даже, что суперобложки у книги в принципе не было.

Первый тираж романа Роулинг составлял всего 500 экземпляров, причем в открытую продажу поступили только 200 книг (остальные 300 отправили напрямую в библиотеки и школы). Сегодня первое издание книги, с которой начался знаменитый цикл о Гарри Поттере, считают библиографической редкостью. После того, как на роман обратили внимание критики, его переиздали массовым тиражом в 50 тыс. экземпляров.


"Это подлинное, истинное первое издание в фантастически хорошей сохранности", – подчеркнул Джим Спенсер, эксперт по книгам аукционного дома Hansons Auctioneers.

Книгу приобрело частное лицо через Интернет. Другие экземпляры из первого издания "Гарри Поттера", в зависимости от состояния, уходили с аукциона по цене не менее 17,5 тыс. фунтов (более 22 тыс. долларов).

Ранее школьную форму Гарри Поттера продали на аукционе за 101 тыс. долларов.

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