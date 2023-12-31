Скрипачки устроили концерт в поезде Караганда – Омск
Фото: скриншот видео
В социальных сетях распространилось видео, на котором в одном из вагонов поезда скрипачки играют для пассажиров, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы КТЖ, культурный подарок в преддверии Нового года девушки организовали в поезде №145 Караганда – Омск.
Отметим, что они исполнили новогодний хит группы ABBA Happy New Year.
Также сообщается, что ансамбль возвращался в Астану из Караганды, где прошло выступление музыкантов.
Ранее в Сети обсуждали казахстанскую версию Italo.
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