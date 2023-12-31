Скрипачки устроили концерт в поезде Караганда – Омск

Фото: скриншот видео

В социальных сетях распространилось видео, на котором в одном из вагонов поезда скрипачки играют для пассажиров, сообщает Zakon.kz.

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