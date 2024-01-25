Президентскую литературную премию получили молодые писатели и поэты Казахстана

В Алматы состоялось торжественное мероприятие, на котором министр культуры и информации Аида Балаева вручила молодым писателям и поэтам специальную Президентскую литературную премию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Министерства культуры и информации РК, в нем приняли участие известные поэты, писатели, деятели культуры.

"Литература – душа нации. Произведения, вышедшие из-под пера выдающихся творческих личностей, во все времена подчеркивали специфику нации в мировом контексте. Художественные горизонты расширили произведения таких литературных гигантов, как Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Касым Аманжолов, Жумекен Нажимеденов, Мукагали Макатаев. Эта великая миграция духовности не прекращает свое путешествие, соединяя вчера и сегодня, сегодня и завтра. Поэтому мы уделяем творчеству молодых писателей особое внимание", – отметила министр.

Аида Балаева подчеркнула, что государство активно поддерживает писателей и поэтов, издавая их произведения.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Так, ежегодно в рамках программы приобретения, издания и распространения общественно значимых книг издаются работы отечественных писателей. За последние два года литературный фонд Казахстана пополнили более трехсот новых произведений.

Лучшим произведениям в области литературы и искусства, признанным особо ценным вкладом в развитие культуры страны, присуждаются государственная премия имени Абая, национальная литературная премия "Айбоз".

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В 2023 году в целях оказания государственной поддержки молодым авторам, формирования нового поколения талантливых поэтов и писателей впервые была учреждена Президентская специальная литературная премия. Она присуждается писателям в возрасте от 18 до 35 лет.

Свои произведения, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах, представили 53 автора. 17 из них в номинации "Детская литература", 9 – "Драматургия", 13 – "Поэзия", 14 – "Проза". Все заявки были рассмотрены и прошли специальную экспертизу.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Министр вручила обладателям звания "Лауреат специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов" дипломы, нагрудные знаки и денежное вознаграждение.

В номинации "Проза" лучшим было признано роман "Квант" Досхана Жылқыбая, в номинации "Поэзия" – сборник стихотворений "Қалалық құстар" Еділбека Дүйсенова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В номинации "Драматургия" премией было отмечено произведение "Тау көтерген Толағай" Айтолкын Ашимовой, в номинации "Детская литература" – сборник "Атың озсын, азамат!" Олжаса Қасымова.