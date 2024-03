В Лос-Анджелесе проходит 96-я церемония награждения премией "Оскар"

Скоро станет известно, кто заберет золотые статуэтки "Оскар" – одной из самых престижных в мире наград в области кинематографа. Победители будут объявлены в 23 категориях, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, по количеству номинаций – 13 – лидирует биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023). Вслед за ней с 11 номинациями идет черная комедия "Бедные-несчастные" (Poor things, 2023) Йоргоса Лантимоса об эксцентричном хирурге, возродившем труп утопленницы, и драма "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе с 10 номинациями, рассказывающая о расследовании серии убийств индейцев в 1920-х годах и спорах из-за богатых нефтью земель. Восемь номинаций получил самый кассовый фильм 2023 году в США – сатирическая комедия "Барби" (Barbie, 2023), повествующая о путешествии куклы из сказочной страны Барбиленд в мир людей.

За победу в основной категории категории "Лучший фильм" поборются картины "Анатомия падения" (Anatomy of a Fall, 2023), "Барби" (Barbie, 2023), "Прошлые жизни" (Past Lives, 2023), "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon, 2023), "Оставленные" (The Holdovers, 2023), "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023), "Маэстро" (Maestro, 2023), "Бедные-несчастные" (Poor things, 2023), "Зона интересов" (The Zone of interest, 2023), "Американское чтиво" (American Fiction, 2023 ).

Лента "Маэстро" номинирована на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий". В этой категории также представлены картины "Оставленные", "Прошлые жизни", "Анатомия падения", "Май, декабрь" (May December, 2023). В параллельной номинации "Лучший адаптированный сценарий" представлены ленты "Американское чтиво", "Оппенгеймер", "Барби", "Бедные-несчастные", "Зона интересов".

Мультфильм "Мальчик и птица" (The Boy and the Heron, 2023) вошел в число номинантов на кинопремию в категории "Лучший анимационный фильм". На "Оскар" в этой категории также выдвинуты анимационные ленты "Человек-паук: Паутина вселенных" (Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2023), "Элементарно" (Elemental, 2023), "Заветное желание" (Wish, 2023), "Нимона" (Nimona, 2023).

В номинации "Лучший актер" фаворитом является ирландский актер Киллиан Мерфи, исполнивший главную роль в фильме "Оппенгеймер". За золотую статуэтку с ним поборются Брэдли Купер ("Маэстро"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Колман Доминго ("Растин") и Пол Джаматти ("Оставленные").

Шесть исполнительниц главных ролей выдвинуты на соискание "Оскар" в категории "Лучшая актриса". Как сообщила Американская академия киноискусств, в этот список вошли Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"), Лили Гладстоун ("Убийство цветочной луны"), Сандра Хюллер ("Анатомия падения"), Кэри Маллиган ("Маэстро"), Аннет Бенинг ("Дайана Найэд").

Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво", American Fiction, 2023 ), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны", Killers of the Flower Moon, 2023), Роберт Дауни- младший ("Оппенгеймер", Oppenheimer, 2023), Райан Гослинг ("Барби", Barbie, 2023) и Марк Руффало ("Бедные-несчастные", Poor Things, 2023) представлены в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

За звание "Лучшая актриса второго плана" поборются Эмили Блант ("Оппенгеймер", Oppenheimer, 2023), Джуди Фостер ("Дайана Найэд", Nyad, 2023), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные", Holdovers, 2023), Даниэль Брукс ("Цветы лиловые полей", Color Purple, 2023) и Америка Феррера ("Барби", Barbie, 2023).

Ведущим в четвертый раз станет комик Джимми Киммел. Он уже проводил мероприятия в 2017, 2018 и 2023 годах.

Ранее мы писали о 95-й церемонии вручения наград "Оскар". Абсолютным триумфатором в прошлый раз стала лента "Всё везде и сразу" – фильм победил в 7 номинациях из 11. Редакция Zakon.kz тогда собрала самые интересные моменты вручения главной кинонаграды США.