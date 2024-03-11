Стало известно, кто получил "Оскар" за лучшую мужскую роль

Высшую награду в области кинематографа – золотую статуэтку "Оскар" – за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер" получил актер Киллиан Мерфи, сообщает Zakon.kz.

Мерфи изобразил Роберта Оппенгеймера, отца атомной бомбы, в эпической драме Кристофера Нолана.

По информации РИА Новости, Нолан, который этот фильм снял, также получил награду.

"Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана достался Роберту Дауни-младшему за роль в том же "Оппенгеймере", более того, это первый для него "Оскар" (как и для Мерфи).

Ранее мы писали, что в Лос-Анджелесе проходит и уже близится к концу 96-я церемония награждения премии "Оскар". Победители объявлены почти во всех 23 категориях.