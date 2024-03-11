Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стало известно, кто получил "Оскар" за лучшую мужскую роль

Стало известно, кто получил &quot;Оскар&quot; за лучшую мужскую роль, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 07:15 Фото: kinopoisk.ru
Высшую награду в области кинематографа – золотую статуэтку "Оскар" – за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер" получил актер Киллиан Мерфи, сообщает Zakon.kz.

Мерфи изобразил Роберта Оппенгеймера, отца атомной бомбы, в эпической драме Кристофера Нолана.

По информации РИА Новости, Нолан, который этот фильм снял, также получил награду.

"Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана достался Роберту Дауни-младшему за роль в том же "Оппенгеймере", более того, это первый для него "Оскар" (как и для Мерфи).

Ранее мы писали, что в Лос-Анджелесе проходит и уже близится к концу 96-я церемония награждения премии "Оскар". Победители объявлены почти во всех 23 категориях.

Читайте также

&quot;Оскар-2024&quot;: картина Нолана взяла семь золотых статуэток
"Оскар-2024": картина Нолана взяла семь золотых статуэток
Елена Вебер
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
Столярный цех полностью сгорел в Алматинской области
Столярный цех полностью сгорел в Алматинской области
Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза
Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза
На трассе Алматы-Бишкек образовались гигантские пробки
На трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: