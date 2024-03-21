Перформанс казахстанской танцевальной труппы попал в шорт-лист международной премии

Видеоверсия перформанса казахстанской танцевальной труппы Jolda попала в шорт-лист международной премии The Alpine Fellowship Visual Arts Prize 2024. Работа коллектива из Алматы вошла в число 50 лучших из 1800 претендентов со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Выступление, снятое на Бартогайском водохранилище, включает в себя элементы танго, фламенко, современной хореографии и уличных танцев. Также в танце слились воедино мужское и женское, старое и новое, природа и человек. И все это в сочетании звуков современной музыки и национального казахского инструмента сыбызгы.

Что касается самой премии, то победителей объявят в Италии в начале лета.

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