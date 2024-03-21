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Перформанс казахстанской танцевальной труппы попал в шорт-лист международной премии

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 07:15 Фото: Instagram//jolda_
Видеоверсия перформанса казахстанской танцевальной труппы Jolda попала в шорт-лист международной премии The Alpine Fellowship Visual Arts Prize 2024. Работа коллектива из Алматы вошла в число 50 лучших из 1800 претендентов со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Выступление, снятое на Бартогайском водохранилище, включает в себя элементы танго, фламенко, современной хореографии и уличных танцев. Также в танце слились воедино мужское и женское, старое и новое, природа и человек. И все это в сочетании звуков современной музыки и национального казахского инструмента сыбызгы.

Что касается самой премии, то победителей объявят в Италии в начале лета.

На днях стало известно, что учитель биологии из Абайской области написал музыку для нового альбома певицы Dua Lipa.

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Алия Абди
Алматы Казахстан
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