Алматинский театр провел масштабную акцию для детей

В рамках празднования Наурыз мейрамы в легендарном Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Наталии Сац прошла масштабная благотворительная акция, сообщает Zakon.kz.

Почетными гостями в этот день стали юные и взрослые зрители с ограниченными возможностями от Центра поддержки глухих инвалидов "УМИТ" и Казахского общества слепых, ОФ помощи детям с аутизмом и другими особенностями в развитии "Луч света", ОФ помощи детям с эпилепсией "КЕҢ ЖҮРЕК" и ОФ "Жас Жауынгер Алматы", а также ребята из малообеспеченных и многодетных семей.

Фото: Государственный академический русский театр

"На исторической сцене театра наши талантливые артисты представили спектакль по пьесе молодого талантливого казахстанского драматурга Альмиры Исмаиловой "Нарату – наследник Великой степи" – яркий инди-вестерн основан на фактах истории казахского народа, тюркской мифологии и древних легендах. Необычное, захватывающее действо с использованием современных технологий не оставило равнодушным никого в зале", – рассказали в театре.

Фото: Государственный академический русский театр

Отмечается, что спектакль напомнил о важности вечных ценностей – дружбы, справедливости, взаимоуважении и взаимовыручке, созидании и любви к Родине.

Фото: Государственный академический русский театр

"Зрители вместе с главными героями постановки совершили незабываемый полет к звездам и мечте с казахстанской земли, покорили неизведанные вершины и вернулись победителями", – отметили в театре.

Фото: Государственный академический русский театр

В конце, под космическую музыку Великой степи, в фойе театра по традиции угощали зрителей баурсаками.