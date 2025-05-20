#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.78
576.06
6.35
События

Легендарный детский театр имени Н. Сац представил спектакль на сцене Дворца школьников

спектакль, театр, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 17:09 Фото: театр имени Н. Сац
В Алматы продолжается масштабная реконструкция Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

На время капитального ремонта спектакли прославленного коллектива будут проходить в модернизированном Большом концертном зале городского Дворца школьников.

Пространство было полностью обновлено: сохранена уникальная акустика благодаря потолочной системе звукового отражения, установлены современные механизмы поворотной сцены, обновлены кулисы, занавес, световое и звуковое оборудование, а также система электроснабжения.

Фото: театр имени Н. Сац

Первым спектаклем, представленным на новой площадке, стала сказка "Золушка". Постановка прошла с большим успехом и теплым приемом зрителей.

"Коллектив театра, наша труппа и дорогие зрители благодарят акима города Алматы Ерболата Досаева за трепетное отношение к театральному искусству и внимание к главному детскому театру страны. Благодаря поддержке акимата было принято решение о капитальном ремонте театра – впервые за 44 года", – отметила народная артистка Казахстана, актриса театра Ольга Коржева.

Фото: театр имени Н. Сац

Параллельно с показами во Дворце школьников продолжаются работы на исторической сцене театра: усиливаются несущие конструкции, обновляются кровля и фасад, полностью модернизируются сцена, свет и звук. Особое внимание уделяется сохранению исторического облика здания – восстанавливаются мраморные полы, витражи, мозаики и другие элементы архитектуры. Пространства адаптируются под нужды маломобильных зрителей.

Фото: театр имени Н. Сац

Рядом с основным зданием также возводится отдельное здание камерной сцены, где разместятся классы театральной студии SATS COMMUNITY, мастерские и гримерные. Два корпуса соединит галерея.

По завершении реконструкции, запланированной на июль 2026 года, театр предстанет в новом качестве – как Современный Арт Центр – САЦ.

Фото: театр имени Н. Сац

А пока любимые спектакли можно увидеть в обновленном Дворце школьников. Ближайшая постановка – "Бременские музыканты" – состоится 22 мая. Актуальное расписание спектаклей доступно на официальных ресурсах театра.

Театр имени Наталии Сац ждет своих зрителей – новых и преданных. Сцена жива – встреча с искусством продолжается.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Дом отдыха "Шахтер": как сотрудники Qarmet отдыхают в сердце Каркаралинского нацпарка
События
18:25, Сегодня
Дом отдыха "Шахтер": как сотрудники Qarmet отдыхают в сердце Каркаралинского нацпарка
В 142 населенных пунктах Туркестанской области проведут работы в рамках проекта "Ауыл – ел бесігі"
События
17:15, Сегодня
В 142 населенных пунктах Туркестанской области проведут работы в рамках проекта "Ауыл – ел бесігі"
Солдат-срочник скончался от молниеносной формы менингита в Аягозе
События
16:29, Сегодня
Солдат-срочник скончался от молниеносной формы менингита в Аягозе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: