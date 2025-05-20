Легендарный детский театр имени Н. Сац представил спектакль на сцене Дворца школьников

В Алматы продолжается масштабная реконструкция Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

На время капитального ремонта спектакли прославленного коллектива будут проходить в модернизированном Большом концертном зале городского Дворца школьников.

Пространство было полностью обновлено: сохранена уникальная акустика благодаря потолочной системе звукового отражения, установлены современные механизмы поворотной сцены, обновлены кулисы, занавес, световое и звуковое оборудование, а также система электроснабжения.

Фото: театр имени Н. Сац

Первым спектаклем, представленным на новой площадке, стала сказка "Золушка". Постановка прошла с большим успехом и теплым приемом зрителей.

"Коллектив театра, наша труппа и дорогие зрители благодарят акима города Алматы Ерболата Досаева за трепетное отношение к театральному искусству и внимание к главному детскому театру страны. Благодаря поддержке акимата было принято решение о капитальном ремонте театра – впервые за 44 года", – отметила народная артистка Казахстана, актриса театра Ольга Коржева.

Фото: театр имени Н. Сац

Параллельно с показами во Дворце школьников продолжаются работы на исторической сцене театра: усиливаются несущие конструкции, обновляются кровля и фасад, полностью модернизируются сцена, свет и звук. Особое внимание уделяется сохранению исторического облика здания – восстанавливаются мраморные полы, витражи, мозаики и другие элементы архитектуры. Пространства адаптируются под нужды маломобильных зрителей.

Фото: театр имени Н. Сац

Рядом с основным зданием также возводится отдельное здание камерной сцены, где разместятся классы театральной студии SATS COMMUNITY, мастерские и гримерные. Два корпуса соединит галерея.

По завершении реконструкции, запланированной на июль 2026 года, театр предстанет в новом качестве – как Современный Арт Центр – САЦ.

Фото: театр имени Н. Сац

А пока любимые спектакли можно увидеть в обновленном Дворце школьников. Ближайшая постановка – "Бременские музыканты" – состоится 22 мая. Актуальное расписание спектаклей доступно на официальных ресурсах театра.

Театр имени Наталии Сац ждет своих зрителей – новых и преданных. Сцена жива – встреча с искусством продолжается.