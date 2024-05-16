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Николь Шерзингер восхитилась Алматы

Николь Шерзингер посетила Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 16:27 Фото: Instagram/nicolescherzinger
Американская певица и актриса Николь Шерзингер прилетела в Алматы и восхитилась его видами, сообщает Zakon.kz.

Мировая звезда 16 мая прилетела в южную столицу Казахстана и не упустила возможности снять видео из окна гостиницы, в которой она остановилась. В кадр попали горы и зелень города. С неподдельным восторгом Шерзингер выразила восхищение увиденным, отметив, что в городе рассвет, около пяти часов утра.

Николь Шерзингер приехала в Алматы с концертом. 16 мая она и легендарный рэпер T.I. выступят на Almaty Arena.

Николь Шерзингер прославилась в составе поп-группы Pussycat Dolls. После ее распада певица построила сольную карьеру.

В 2014 году певица посещала вечеринку в честь дня рождения Кайрата Боранбаева.

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