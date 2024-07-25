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Жалгас Жумагулов: Хочу взять третью жену

Жалгас Жумагулов: Хочу взять третью жену, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 18:01 Фото: Instagram/zhumagulov_zhalgas
Казахстанский боец наилегчайшей весовой категории Жалгас Жумагулов сделал неожиданное заявление, сообщает Zakon.kz.

Файтер, у которого есть две жены, хочет взять третью.

"Пока две (жены. – Прим. ред.), думаю, три будут скоро. Уже думаю, есть такая... Львов много, но не каждый лев содержит прайд. Я из тех, у кого есть свой прайд. Я люблю женщин. Если любишь женщин – женись. Если любишь одну – то довольствуйся одной женой... В нашей истории... я знаю своих дедов конкретно, было много жен у них, многоженство в нашей культуре это встречается, проблемы нет в этом", – сказал Жалгас Жумагулов в интервью Rukh Entertainment.

По его словам, многие думают, что две жены – это так легко. Но это, как отметил спортсмен, не так.

"По идее, там столько трудностей. В любом случае ты должен относиться справедливо как с первой, так и со второй, потому что ты за это в ответе", – подчеркнул Жалгас Жумагулов.

У бойца – семеро детей: пять девочек, два мальчика.

Напомним, в декабре 2023 года Жалгас Жумагулов провел первую встречу на Родине после возвращения из промоушена UFC. В соглавном поединке турнира Naiza 55 он нокаутировал японца Масато Накамуру. О том, как "Жако" покинул UFC, читайте здесь.

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