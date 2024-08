Казахстанец сыграл на кобызе саундтрек к фильму "Титаник"

Саундтрек к фильму "Титаник" зазвучал в необычном исполнении кобызиста из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кобызист Олжас Курманбек, погостив в Туркестанской области, в романтической обстановке снял на видео кавер на саундтрек из фильма "Титаник" My Heart Will Go On, который в оригинале исполнила Селин Дион.

Пользователи пришли в восторг от такого необычного исполнения композиции. Комментарии под видео оставили не только казахстанцы, но и жители разных уголков земли:

как же красиво, сердце замирает;

красивый кавер;

звучит божественно: лодка, прекрасный инструмент и любимая всеми мелодия, все это великолепно сочетается.

Ранее кобызист сыграл саундтрек Ханса Циммера на вершине Шымбулака.