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Казахстанец сыграл на кобызе саундтрек к фильму "Титаник"

Казахстанец сыграл на кобызе саундтрек к фильму &quot;Титаник&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 12:02 Фото: из личного архива Олжаса Курманбек
Саундтрек к фильму "Титаник" зазвучал в необычном исполнении кобызиста из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кобызист Олжас Курманбек, погостив в Туркестанской области, в романтической обстановке снял на видео кавер на саундтрек из фильма "Титаник" My Heart Will Go On, который в оригинале исполнила Селин Дион.

Пользователи пришли в восторг от такого необычного исполнения композиции. Комментарии под видео оставили не только казахстанцы, но и жители разных уголков земли:

  • как же красиво, сердце замирает;
  • красивый кавер;
  • звучит божественно: лодка, прекрасный инструмент и любимая всеми мелодия, все это великолепно сочетается.

Ранее кобызист сыграл саундтрек Ханса Циммера на вершине Шымбулака.

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