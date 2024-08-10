Казахстанец сыграл на кобызе саундтрек к фильму "Титаник"
Фото: из личного архива Олжаса Курманбек
Саундтрек к фильму "Титаник" зазвучал в необычном исполнении кобызиста из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Кобызист Олжас Курманбек, погостив в Туркестанской области, в романтической обстановке снял на видео кавер на саундтрек из фильма "Титаник" My Heart Will Go On, который в оригинале исполнила Селин Дион.
Пользователи пришли в восторг от такого необычного исполнения композиции. Комментарии под видео оставили не только казахстанцы, но и жители разных уголков земли:
- как же красиво, сердце замирает;
- красивый кавер;
- звучит божественно: лодка, прекрасный инструмент и любимая всеми мелодия, все это великолепно сочетается.
Ранее кобызист сыграл саундтрек Ханса Циммера на вершине Шымбулака.
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