Кобызист сыграл саундтрек Ханса Циммера на вершине Шымбулака

Олжас Курманбек частенько балует поклонников своей невероятной игрой на кобызе в самых живописных уголках Казахстана. В этот раз он взобрался на макушку Шымбулака и исполнил саундтрек Ханса Циммера, сообщает Zakon.kz.

Олжас Курманбек душевно сыграл на кобызе саундтрек немецкого кинокомпозитора Ханса Циммера из фильма "Человек из стали". Еще больший окрас исполнению придало то, что он взобрался на вершину популярного горнолыжного курорта Шымбулак, который расположен на хребте Заилийский Алатау. Исполнитель считает, что таким способом можно переосмыслить мировые музыкальные произведения, а также громко заявить о казахских традициях и талантах.

"Съемки прошли днем 18 июля на Шымбулаке. Ходили на Ледник Богдановича. До этого пика пешком поднимались около 40 минут. Мы попали под сильный дождь. Пришлось ждать больше часа, пока рассеялись тучи и выглянуло солнышко. Как только закончился дождь, сразу приступили к съемкам. Было очень интересно. Мы с командой ради хорошего контента готовы рисковать. Сыграли композицию Ханса Циммера на фильм "Человек из стали". Это очень красивая и динамичная музыка", – поделился кобызист Олжас Курманбек.

Такая интерпретация вызывала сильные эмоции слушателей. Она не только их вдохновила, но и вызвала сопереживание.

Насколько вдохновляет, настолько и поражает. Не страшно сидеть на макушке?

Всем создателям этого великолепия – браво. Но и Циммеру, конечно.

Звуки кобыза – услада для души.

Впечатляющие пейзажи. Как же красиво, во всех смыслах этого слова.

Олжеке, пока смотрела, дух захватывал от твоей игры, а ладони вспотели от мысли, каково там сидеть.

Творчество кобызиста поддержал его друг – Димаш Кудайберген, который поделился публикацией у себя на странице.

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