В семье Моаны пополнение – выходит продолжение мультфильма

10 августа Walt Disney Animation Studios показала полноценный трейлер второй части мультфильма. Премьера ожидается 27 ноября.

Согласно описанию к трейлеру, услышав неожиданный зов от своих предков-путешественников, Моане предстоит отправиться в далекие и опасные моря Океании. Там, по задумке авторов она погрзится в приключения, которые ранее она не встречала.

К ролям Моаны и полубога Мауи вернулись Аулии Кравальо и Дуэйн Джонсон. Кстати, актер выпустил анонс мультфильма на своей странице в социальной сети Х.

Go on an epic, all-new adventure with Disney’s #Moana2, coming to theaters November 27! pic.twitter.com/IPbME8za8w