В семье Моаны пополнение – выходит продолжение мультфильма

Семья Моаны немного увеличилась – у нее появилась младшая сестра. Действие второй части мультфильма происходит через три года после событий первой ленты, сообщает Zakon.kz.

10 августа Walt Disney Animation Studios показала полноценный трейлер второй части мультфильма. Премьера ожидается 27 ноября.

Согласно описанию к трейлеру, услышав неожиданный зов от своих предков-путешественников, Моане предстоит отправиться в далекие и опасные моря Океании. Там, по задумке авторов она погрзится в приключения, которые ранее она не встречала.

К ролям Моаны и полубога Мауи вернулись Аулии Кравальо и Дуэйн Джонсон. Кстати, актер выпустил анонс мультфильма на своей странице в социальной сети Х.

Go on an epic, all-new adventure with Disney’s #Moana2, coming to theaters November 27! pic.twitter.com/IPbME8za8w — Dwayne Johnson (@TheRock) August 10, 2024

На днях компания Disney озвучила самые ожидаемые фильмы ближайших нескольких лет.