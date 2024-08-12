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В семье Моаны пополнение – выходит продолжение мультфильма

Мультфильм, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 08:08 Фото: X/almanaquedisney
Семья Моаны немного увеличилась – у нее появилась младшая сестра. Действие второй части мультфильма происходит через три года после событий первой ленты, сообщает Zakon.kz.

10 августа Walt Disney Animation Studios показала полноценный трейлер второй части мультфильма. Премьера ожидается 27 ноября.

Согласно описанию к трейлеру, услышав неожиданный зов от своих предков-путешественников, Моане предстоит отправиться в далекие и опасные моря Океании. Там, по задумке авторов она погрзится в приключения, которые ранее она не встречала.

К ролям Моаны и полубога Мауи вернулись Аулии Кравальо и Дуэйн Джонсон. Кстати, актер выпустил анонс мультфильма на своей странице в социальной сети Х.

На днях компания Disney озвучила самые ожидаемые фильмы ближайших нескольких лет.

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Disney Walt Disney 2024 год Досуг Семья Мультфильмы Отдых с детьми
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