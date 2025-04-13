Баян Алагузова поздравила Айгуль Мукей с днем рождения

Известная продюсер и медиаперсона Баян Алагузова не оставила без внимания день рождения своей подруги и коллеги Айгуль Мукей, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что Мукей родилась 6 марта, со слов Алагузовой отпраздновать личный праздник никогда не поздно. У себя в Instagram-сторис Баян опубликовала эпизоды празднования с участием именинницы и ее гостей, сопроводив ролики теплыми словами и пожеланиями.

Кроме того участницы праздника сняли совместное видео. В их числе подписчики узнали Динару Сатжан, супругу Мейржана Туребаева Дану Есееву, кинопродюсера Молдир Мукан и стилиста Миру Берген.

Подписчики присоединились к поздравлениям, оставив множество добрых комментариев в адрес телеведущей. Многие отметили крепкую дружбу двух ярких женщин казахстанского шоу-бизнеса.

Айгуль Мукей – одна из самых узнаваемых телеведущих Казахстана. Свою карьеру она начала в 1990-х, когда вела ключевые новостные и аналитические программы на национальных каналах. Затем брала интервью у многих известных политиков, общественных деятелей и артистов.

Днем ранее Алагузова опубликовала зажигательные танцы Динары Сатжан с ее маленькой дочерью.