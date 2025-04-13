#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
514.94
583.74
6.13
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова поздравила Айгуль Мукей с днем рождения

Баян Алагузова поздравила с личным праздником Айгуль Мукей, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 07:00 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная продюсер и медиаперсона Баян Алагузова не оставила без внимания день рождения своей подруги и коллеги Айгуль Мукей, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что Мукей родилась 6 марта, со слов Алагузовой отпраздновать личный праздник никогда не поздно. У себя в Instagram-сторис Баян опубликовала эпизоды празднования с участием именинницы и ее гостей, сопроводив ролики теплыми словами и пожеланиями.

Кроме того участницы праздника сняли совместное видео. В их числе подписчики узнали Динару Сатжан, супругу Мейржана Туребаева Дану Есееву, кинопродюсера Молдир Мукан и стилиста Миру Берген.

Подписчики присоединились к поздравлениям, оставив множество добрых комментариев в адрес телеведущей. Многие отметили крепкую дружбу двух ярких женщин казахстанского шоу-бизнеса.

Айгуль Мукей – одна из самых узнаваемых телеведущих Казахстана. Свою карьеру она начала в 1990-х, когда вела ключевые новостные и аналитические программы на национальных каналах. Затем брала интервью у многих известных политиков, общественных деятелей и артистов.

Днем ранее Алагузова опубликовала зажигательные танцы Динары Сатжан с ее маленькой дочерью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Ольга Бузова осуществила очередную мечту
Культура и шоу-бизнес
03:50, 13 апреля 2025
Ольга Бузова осуществила очередную мечту
Жена Кайрата Нуртаса обратилась к подписчикам
Культура и шоу-бизнес
01:15, 13 апреля 2025
Жена Кайрата Нуртаса обратилась к подписчикам
Трехлетний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха восхитил фанатов
Культура и шоу-бизнес
00:08, 13 апреля 2025
Трехлетний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха восхитил фанатов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: