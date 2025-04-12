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Культура и шоу-бизнес

Ольга Бузова осуществила очередную мечту

Ольга Бузова посетила Гонконг, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 03:50 Фото: Telegram/Бузова
Российская поп-исполнительница Ольга Бузова поделилась исполнением своей еще одной мечты, сообщает Zakon.kz.

12 апреля в своих соцсетях певица поделилась эмоциями от долгожданной поездки в Гонконг, которую начала планировать еще в сентябре прошлого года. Со слов певицы, все это время она держала планы в секрете, потому что боялась, что они не будут реализованы.

Теперь артистка на месте и спешит на концерт своей любимой группы Coldplay.

"Представляете, восемь месяцев прошло с момента мечты до реализации. Но вот это свершилось и я здесь. В городе, в котором мечтала побывать", – поделилась радостью телеведущая.

Фото: Telegram/Бузова

"Хотим так же уметь ждать и воплощать задуманное", – отреагировали подписчики Бузовой в комментариях.

Ее коллега по российскому телевидению Тина Канделаки провела на днях эксперимент с внешностью.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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