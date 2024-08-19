Умер журналист и телеведущий Фил Донахью
Фото: pixabay
19 августа стало известно о смерти американского журналиста и телеведущего Фила Донахью, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Holliwood, Донахью скончался после продолжительной болезни вечером 18 августа. Ему было 88 лет.
Фото: hollywoodreporter
Он вел телемосты СССР – США и совместную передачу с Владимиром Познером.
В этот же день стало известно о том, что умер французский актер Ален Делон.
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