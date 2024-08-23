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79-летняя Мерил Стрип подогрела слухи о новом романе

Стрип, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 02:00 Фото: Instagram/merylstreep
79-летняя актриса Мерил Стрип подогрела слухи о новом романе – с 74-летним коллегой по сериалу "Only Murders in the Building" Мартином Шортом, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, актеров заметили держащимися за руки на вечеринке после премьеры четвертого сезона сериала в Лос-Анджелесе. Они также позировали вместе перед фотокамерами.

В октябре 2023 года Мерил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, в браке с которым прожила 45 лет. У пары четверо детей – Генри Вулф стал автором-исполнителем, а дочери Мэми Гаммер, Грейс Гаммер и Луиза Джейкобсон – актрисами. Кроме того, у супругов пятеро внуков. Причина расставания актрисы и скульптора не разглашается.

Известно, что Стрип и Шорт дружат много лет, но в последнее время сблизились. Слухи об их романе впервые появились в прессе в начале 2024 года.

11 июля Мэрил Стрип подтвердила, что снимется в продолжении культового фильма "Дьявол носит Prada".

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