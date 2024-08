79-летняя Мерил Стрип подогрела слухи о новом романе

Фото: Instagram/merylstreep

79-летняя актриса Мерил Стрип подогрела слухи о новом романе – с 74-летним коллегой по сериалу "Only Murders in the Building" Мартином Шортом, сообщает Zakon.kz.

