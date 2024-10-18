Мерил Стрип вновь подозревают в романе с Мартином Шортом

79-летнюю актрису Мерил Стрип вновь подозревают в романе Мартином Шортом. Ее сфотографировали во время трогательной прогулки с коллегой по сериалу "Убийства в одном здании", сообщает Zakon.kz.

Снимки трогательной прогулки артистов опубликовал портал E! News.

Отметим, что пара сыграла в сериале влюбленных. А после их стали часто видеть вместе в реальной жизни. Слухи об их отношениях стали появляться после церемонии вручения премии "Золотой глобус", на которой Шорт везде сопровождал Стрип. Теперь же папарацци запечатлели их вместе выходящими из ресторана Джорджо Бальди в Санта-Монике.

Ранее Мерил Стрип подогрела слухи о новом романе.



