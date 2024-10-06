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Меган Маркл раскритиковали за вульгарное платье на благотворительном вечере

Благотворительность, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 04:44 Фото: Х/annodjade
Герцогиню Меган Маркл раскритиковали за платье на гала-вечере детской больницы в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Как передает "People", 6 октября Меган Маркл вышла в свет в красном макси-платье Carolina Herrera с глубоким декольте и разрезом. Герцогиня Сассекская дополнила его босоножками на каблуках в тон, золотым браслетом и несколькими кольцами.

Однако пользователи Сети не оценили образ герцогини Сассекской и оставили множество разочарованных комментариев:

  • "Я ожидал более скромного платья для благотворительного мероприятия. Это не мероприятие в ночном клубе".
  • "Образ совершенно не подходят для встречи с детьми".
  • "Такое ощущение, что она вообще не осознает, что одежда может хорошо сидеть и подчеркивать фигуру".
Благотворительность, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 04:44

Фото: X/tennisfanv3

По-прежнему благороднее на ее фоне выглядит Кейт Миддлтон. На днях жена принца Уэльского исполнила мечту тяжелобольной 16-летней девушки-фотографа.

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