Фильм "Заманback" собрал в казахстанском прокате больше миллиарда тенге

Согласно данным дистрибьюторов, комедия, снятая Сериком Ибрагимовым, за 18 дней проката, заработала в отечественных кинотеатрах 1 044 000 000 тенге, из них 46%, а именно 480 000 000 тенге принесли кинотеатры Kinopark и Kinoplexx.

Второй фильм, который движется в сторону миллиарда, по мнению кинопоказчиков — это комедия "Кеттік бәрін таста". Стартовав 31 октября, всего за четыре дня проката кассовые сборы фильма составили уже 406 000 000 тенге, из них 50%, а именно 203 000 000 тенге принесли кинотеатры Kinopark и Kinoplexx.

Прокат обоих фильмов продолжается, и, все желающие могут посмотреть его в кинотеатрах Kinopark и Kinoplexx. Расписание и билеты доступны на сайте kinopark.kz.

Главные роли в комедии "Заманback" сыграли популярные актеры Рамазан Амантай, Бақтыгүл Серікбаева, Жасұлан Айтен и др. Сюжет фильма посвящен взаимоотношениям сына и отца, а события переносятся из наших дней в начало 90-х.

В центре истории "Кеттік бәрін таста" — неудачники-актеры Каныбек и Кайролла. Отправляясь в Ташкент, они не предполагают, что вместо съемок в фильме, их ждут настоящие преступники. В главных ролях – Кайрат Адилгерей, Қанат Әлжапбаров, Уалибек Абдраимов, Диана Ягофарова, Қанай Нұрболат и др.

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