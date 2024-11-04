Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фильм "Заманback" собрал в казахстанском прокате больше миллиарда тенге

Собрал в казахстанском прокате больше миллиарда тенге, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 16:21 Фото: Kinopark
Согласно данным дистрибьюторов, комедия, снятая Сериком Ибрагимовым, за 18 дней проката, заработала в отечественных кинотеатрах 1 044 000 000 тенге, из них 46%, а именно 480 000 000 тенге принесли кинотеатры Kinopark и Kinoplexx.

Второй фильм, который движется в сторону миллиарда, по мнению кинопоказчиков — это комедия "Кеттік бәрін таста". Стартовав 31 октября, всего за четыре дня проката кассовые сборы фильма составили уже 406 000 000 тенге, из них 50%, а именно 203 000 000 тенге принесли кинотеатры Kinopark и Kinoplexx.

Прокат обоих фильмов продолжается, и, все желающие могут посмотреть его в кинотеатрах Kinopark и Kinoplexx. Расписание и билеты доступны на сайте kinopark.kz.

Главные роли в комедии "Заманback" сыграли популярные актеры Рамазан Амантай, Бақтыгүл Серікбаева, Жасұлан Айтен и др. Сюжет фильма посвящен взаимоотношениям сына и отца, а события переносятся из наших дней в начало 90-х.

В центре истории "Кеттік бәрін таста" — неудачники-актеры Каныбек и Кайролла. Отправляясь в Ташкент, они не предполагают, что вместо съемок в фильме, их ждут настоящие преступники. В главных ролях – Кайрат Адилгерей, Қанат Әлжапбаров, Уалибек Абдраимов, Диана Ягофарова, Қанай Нұрболат и др.

Партнерский материал

Айсулу Омарова
2024 год Кино Культура Казахская культура
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
солнце
Земле угрожает гигантский солнечный протуберанец
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 4 по 6 ноября
В Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ &quot;Хуторские&quot;
В Талгаре задержали Хасана Касымбаева, которого называли лидером ОПГ "Хуторские"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: