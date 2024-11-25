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"Аркейн" получит еще три новых мультсериала

Мультсериал, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 02:12 Фото: Х/praeco
Создатели "Аркейна" разрабатывают еще три мультсериала по вселенной League of Legends, сообщает Zakon.kz.

Проекты будут сосредоточены на регионах Ноксус, Иония и Демасия. А один из сериалов находится в разработке уже около года, об этом рассказал соавтор "Аркейна" Кристиан Линке.

Поклонники самого дорогостоящего мультсериала в истории вкратце имеют представление о Ноксусе. Именно оттуда родом бесстрашная Амбесса Медарда.

Производство одного из новых сериалов стартовало в 2023 году. Хотя сроки не оговариваются, премьеру ближайшего проекта не стоит ждать скоро.

В основном мультсериале рассказывается история персонажей из Пилтовера и его неблагополучного района Зауна. Над проектом работала французская студия анимации Fortiche.

Сериал насчитывает два сезона, последний из которых завершился на Netflix 23 ноября.

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