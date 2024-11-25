"Аркейн" получит еще три новых мультсериала

Создатели "Аркейна" разрабатывают еще три мультсериала по вселенной League of Legends, сообщает Zakon.kz.

Проекты будут сосредоточены на регионах Ноксус, Иония и Демасия. А один из сериалов находится в разработке уже около года, об этом рассказал соавтор "Аркейна" Кристиан Линке.

Christian Linke on Jayvik apparently, oh that's.... pic.twitter.com/Brc6oQYAzv — AL ❥♡ | ARCANE S2 SPOILERS (On bluesky) (@ALDraws1) November 23, 2024

Поклонники самого дорогостоящего мультсериала в истории вкратце имеют представление о Ноксусе. Именно оттуда родом бесстрашная Амбесса Медарда.

Arcane co-creator Christian Linke has confirmed three new League of Legends shows are in development



They take place in Demacia, Ionia, and Noxus pic.twitter.com/WgiVoKWp1w — Dexerto (@Dexerto) November 25, 2024

Производство одного из новых сериалов стартовало в 2023 году. Хотя сроки не оговариваются, премьеру ближайшего проекта не стоит ждать скоро.

В основном мультсериале рассказывается история персонажей из Пилтовера и его неблагополучного района Зауна. Над проектом работала французская студия анимации Fortiche.

Сериал насчитывает два сезона, последний из которых завершился на Netflix 23 ноября.