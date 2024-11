"Аркейн" получит еще три новых мультсериала

Проекты будут сосредоточены на регионах Ноксус, Иония и Демасия. А один из сериалов находится в разработке уже около года, об этом рассказал соавтор "Аркейна" Кристиан Линке.

Поклонники самого дорогостоящего мультсериала в истории вкратце имеют представление о Ноксусе. Именно оттуда родом бесстрашная Амбесса Медарда.

Arcane co-creator Christian Linke has confirmed three new League of Legends shows are in development



They take place in Demacia, Ionia, and Noxus pic.twitter.com/WgiVoKWp1w