Вышел список лучших фильмов и сериалов 2024 года
Фото: Instagram/dunemovie
5 декабря американский институт кино подготовил 10 лучших фильмов и 10 лучших сериалов 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Списки представлены следующим образом:
Сериалы:
- "Пингвин";
- "Медведь";
- "Сегун";
- "Настоящий детектив";
- "Хитрости";
- "Терапия";
- "Человек изнутри";
- "Никто этого не хочет";
- "Мистер и миссис Смит";
- "Начальная школа Эбботт".
Как видно, от стримингов больше всего представителей оказалось у HBO. Их количество достигло трех сериалов.
Фото: kino-teatr.ru
Что касается фильмов, то лучшая десятка выглядит так:
- "Анора";
- "Бруталист";
- "Полная неизвестность";
- "Конклав";
- "Дюна: часть вторая";
- "Эмилия Перес";
- "Мальчишки из "Никеля"";
- "Настоящая боль";
- "Синг-Синг";
- "Злая: Сказка о ведьме Запада".
"Готовый список на новогодние каникулы", – оценили подборку многочисленные пользователи Сети.
Накануне стриминговая платформа раскрыла график выхода сериалов "Гарри Поттер", The Last of Us и "Эйфория", а Wikipedia назвала самые популярные статьи 2024 года.
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