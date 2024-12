Вышел список лучших фильмов и сериалов 2024 года

5 декабря американский институт кино подготовил 10 лучших фильмов и 10 лучших сериалов 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Списки представлены следующим образом:

Сериалы:

"Пингвин";

"Медведь";

"Сегун";

"Настоящий детектив";

"Хитрости";

"Терапия";

"Человек изнутри";

"Никто этого не хочет";

"Мистер и миссис Смит";

"Начальная школа Эбботт".

Как видно, от стримингов больше всего представителей оказалось у HBO. Их количество достигло трех сериалов.

Фото: kino-teatr.ru

Что касается фильмов, то лучшая десятка выглядит так:

"Анора";

"Бруталист";

"Полная неизвестность";

"Конклав";

"Дюна: часть вторая";

"Эмилия Перес";

"Мальчишки из "Никеля"";

"Настоящая боль";

"Синг-Синг";

"Злая: Сказка о ведьме Запада".

"Готовый список на новогодние каникулы", – оценили подборку многочисленные пользователи Сети.

Накануне стриминговая платформа раскрыла график выхода сериалов "Гарри Поттер", The Last of Us и "Эйфория", а Wikipedia назвала самые популярные статьи 2024 года.