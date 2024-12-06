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Вышел список лучших фильмов и сериалов 2024 года

Фильмы, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 07:54 Фото: Instagram/dunemovie
5 декабря американский институт кино подготовил 10 лучших фильмов и 10 лучших сериалов 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Списки представлены следующим образом:

Сериалы:

  • "Пингвин";
  • "Медведь";
  • "Сегун";
  • "Настоящий детектив";
  • "Хитрости";
  • "Терапия";
  • "Человек изнутри";
  • "Никто этого не хочет";
  • "Мистер и миссис Смит";
  • "Начальная школа Эбботт".

Как видно, от стримингов больше всего представителей оказалось у HBO. Их количество достигло трех сериалов.

Фильмы, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 07:54

Фото: kino-teatr.ru

Что касается фильмов, то лучшая десятка выглядит так:

  • "Анора";
  • "Бруталист";
  • "Полная неизвестность";
  • "Конклав";
  • "Дюна: часть вторая";
  • "Эмилия Перес";
  • "Мальчишки из "Никеля"";
  • "Настоящая боль";
  • "Синг-Синг";
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада".
"Готовый список на новогодние каникулы", – оценили подборку многочисленные пользователи Сети.

Накануне стриминговая платформа раскрыла график выхода сериалов "Гарри Поттер", The Last of Us и "Эйфория", а Wikipedia назвала самые популярные статьи 2024 года.

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