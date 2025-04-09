Михаил Ефремов впервые прокомментировал свое освобождение

Российский актер театра Михаил Ефремов, вышедший из колонии по условно-досрочному освобождению 9 апреля, впервые прокомментировал свое освобождение, сообщает Zakon.kz.

Его заявление прозвучало в эфире телеканала "Звезда".

Актер признался, что испытывает сильные эмоции и пока не готов обсуждать дальнейшие планы. Он поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку во время заключения, и вновь выразил соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

"Чувствую себя не очень, пока много впечатлений, конечно, рад, что выпустили. Спасибо, что встретили, что поддерживали. И еще раз: мои соболезнования семье Захарова", – сказал Ефремов.

24 марта 2025 года суд одобрил условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова. Адвокат актера тогда сообщал, что после выхода из колонии Ефремов поедет на лечение в Москву.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер, будучи пьяным, выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужденна 7,5 года колонии.

