Принцесса Уэльская или Камала Харрис: объявлены претенденты на человека 2024 года
Фото: Instagram/princeandprincessofwales, flickr/Gage Skidmore
Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание человека года, сообщает Zakon.kz.
В него вошли от подкастеров до членов королевской семьи. Редакторы журнала выбрали 10 личностей, которые, по их мнению, оказали наибольшее влияние на мир в этом году.
Итак, кто же эти претенденты:
- Камала Харрис, вице-президент США и кандидатка от демократов на пост президента 2024 года;
- Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, которой в этом году диагностировали рак;
- Илон Маск, самый богатый человек в мире и гендиректор Tesla и SpaceX;
- Дональд Трамп, 47-й президент США;
- Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля;
- Юлия Навальная, вдова Алексея Навального;
- Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США;
- Джо Роган, самый популярный подкастер в США;
- Марк Цукерберг, гендиректор Meta;
- Клаудия Шейнбаум, первая женщина-президент Мексики.
"Time представит человека года 12 декабря", – говорится в публикации.
В 2023 году Time назвал человеком года певицу Тейлор Свифт. К празднику всех влюбленных покажут фильм об элитных снайперах, снятый по мотивам ее клипа.
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