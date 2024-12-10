Принцесса Уэльская или Камала Харрис: объявлены претенденты на человека 2024 года

Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание человека года, сообщает Zakon.kz.

В него вошли от подкастеров до членов королевской семьи. Редакторы журнала выбрали 10 личностей, которые, по их мнению, оказали наибольшее влияние на мир в этом году.

Итак, кто же эти претенденты:

Камала Харрис, вице-президент США и кандидатка от демократов на пост президента 2024 года;

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, которой в этом году диагностировали рак;

Илон Маск, самый богатый человек в мире и гендиректор Tesla и SpaceX;

Дональд Трамп, 47-й президент США;

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля;

Юлия Навальная, вдова Алексея Навального;

Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США;

Джо Роган, самый популярный подкастер в США;

Марк Цукерберг, гендиректор Meta;

Клаудия Шейнбаум, первая женщина-президент Мексики.

"Time представит человека года 12 декабря", – говорится в публикации.

В 2023 году Time назвал человеком года певицу Тейлор Свифт. К празднику всех влюбленных покажут фильм об элитных снайперах, снятый по мотивам ее клипа.