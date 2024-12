69-летний Дензел Вашингтон получил лицензию священника

Американский актер и продюсер Дензел Вашингтон получил лицензию священника и свидетельство о крещении. Впоследствии двукратный лауреат премии "Оскар" сможет получить сан, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло всего за неделю до его семидесятилетия.

В интервью изданию Deadline он поблагодарил свою жену Полетту Вашингтон за поддержку.

Denzel Washington has been baptized and received his minister’s license.



He is now Minister Denzel Washington. pic.twitter.com/2iZttabW17 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 22, 2024

"Через неделю мне исполнится 70 лет. Это заняло много времени, но я здесь", – добавил звезда фильма "Гладиатор 2".

Hollywood Actor and Oscar winner, Denzel Washington has been baptized and received his minister’s license.



Amazing 🙏🏻 pic.twitter.com/UYLEigQUUw — Ian Jaeger (@IanJaeger29) December 22, 2024

Согласно информации из открытых источников, Вашингтон – набожный христианин, читает каждый день Библию, является прихожанином Церкви Бога во Христе. В 1995 году он пожертвовал 2,5 млн долларов на строительство церкви.

Denzel Washington gets baptized and receives ministers license, as he devotes his life to God. ⛪️ pic.twitter.com/TlFixF8fmj — Oli London (@OliLondonTV) December 23, 2024

За свою более чем сорокалетнюю карьеру заслужил многочисленные награды, включая премию "Тони", две премии "Оскар", премию Гильдии киноактеров США, три премии "Золотой глобус" и два "Серебряных медведя". В 2016 году был удостоен почетной награды Сесиля Б. Де Милля, а в 2020 году издание The New York Times провозгласило Вашингтона величайшим актером XXI века. В 2022 году лично Джо Байден вручил Вашингтону Президентскую медаль свободы.

