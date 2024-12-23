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Культура и шоу-бизнес

69-летний Дензел Вашингтон получил лицензию священника

69-летний Дензел Вашингтон получил лицензию священника, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 17:13 Фото: wikipedia
Американский актер и продюсер Дензел Вашингтон получил лицензию священника и свидетельство о крещении. Впоследствии двукратный лауреат премии "Оскар" сможет получить сан, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло всего за неделю до его семидесятилетия.

В интервью изданию Deadline он поблагодарил свою жену Полетту Вашингтон за поддержку.

"Через неделю мне исполнится 70 лет. Это заняло много времени, но я здесь", – добавил звезда фильма "Гладиатор 2".

Согласно информации из открытых источников, Вашингтон – набожный христианин, читает каждый день Библию, является прихожанином Церкви Бога во Христе. В 1995 году он пожертвовал 2,5 млн долларов на строительство церкви.

За свою более чем сорокалетнюю карьеру заслужил многочисленные награды, включая премию "Тони", две премии "Оскар", премию Гильдии киноактеров США, три премии "Золотой глобус" и два "Серебряных медведя". В 2016 году был удостоен почетной награды Сесиля Б. Де Милля, а в 2020 году издание The New York Times провозгласило Вашингтона величайшим актером XXI века. В 2022 году лично Джо Байден вручил Вашингтону Президентскую медаль свободы.

Ранее стало известно, что 70-летняя российская певица Любовь Успенская празднует очередную победу в суде. С чем это связано, можно прочитать по ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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