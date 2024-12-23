Любовь Успенская празднует очередную победу в суде

Не так давно российская актриса Наталья Лапина подала в суд на "МИЦ "Известия" и адвоката певицы Любови Успенской Елену Сениной. Чем завершились судебные иски, рассказала сама исполнительница хита "Пропадаю я", сообщает Zakon.kz.

В обращении Лапина утверждала, что Сенина, представляя интересы Успенской, распространила в электронной версии издания "Известия" сведения, не соответствующие действительности, порочащие ее честь и достоинство.

Суд по делу был назначен на 20 декабря 2024 года.

Уже 22 декабря Успенская заявила, что ее адвокат выиграла суд.

"В суде рассмотрено дело по иску Натальи Лапиной к моему адвокату Елене Сениной и "Известиям". Меня тоже привлекли к участию в этом деле. Речь снова идет о песне "По Полюшку". И снова суд нашей стороной полностью выигран. Дорогие друзья! Не надоело ли вам скандалить и судиться? Не лучше ли заняться творчеством и созиданием? И, наверное, пора бы понять, что я всегда выигрываю суды и тяжбы, потому что я всегда действую строго по закону. Спасибо моему адвокату Елене Сениной, которая много лет со мной и четко всех ставит на законное место". Любовь Успенская

Летом 2024 года Лапина уже подавала в суд на Успенскую из-за авторских прав на песню. Адвокат тогда отметила, что Лапина не раз заявляла о претензиях к своей коллеге, но контракт между певицами заключен, и всю причитающуюся по нему сумму Успенская выплатила.

Кроме того, в сентябре Успенская отсудила 90 тыс. рублей (более 450 тыс. тенге) у назвавшего ее попрошайкой Филиппа Киркорова.

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