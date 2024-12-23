#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Культура и шоу-бизнес

Любовь Успенская празднует очередную победу в суде

Любовь Успенская празднует очередную победу в суде, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 15:12 Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
Не так давно российская актриса Наталья Лапина подала в суд на "МИЦ "Известия" и адвоката певицы Любови Успенской Елену Сениной. Чем завершились судебные иски, рассказала сама исполнительница хита "Пропадаю я", сообщает Zakon.kz.

В обращении Лапина утверждала, что Сенина, представляя интересы Успенской, распространила в электронной версии издания "Известия" сведения, не соответствующие действительности, порочащие ее честь и достоинство.

Суд по делу был назначен на 20 декабря 2024 года.

Уже 22 декабря Успенская заявила, что ее адвокат выиграла суд.

"В суде рассмотрено дело по иску Натальи Лапиной к моему адвокату Елене Сениной и "Известиям". Меня тоже привлекли к участию в этом деле. Речь снова идет о песне "По Полюшку". И снова суд нашей стороной полностью выигран. Дорогие друзья! Не надоело ли вам скандалить и судиться? Не лучше ли заняться творчеством и созиданием? И, наверное, пора бы понять, что я всегда выигрываю суды и тяжбы, потому что я всегда действую строго по закону. Спасибо моему адвокату Елене Сениной, которая много лет со мной и четко всех ставит на законное место".Любовь Успенская

Летом 2024 года Лапина уже подавала в суд на Успенскую из-за авторских прав на песню. Адвокат тогда отметила, что Лапина не раз заявляла о претензиях к своей коллеге, но контракт между певицами заключен, и всю причитающуюся по нему сумму Успенская выплатила.

Кроме того, в сентябре Успенская отсудила 90 тыс. рублей (более 450 тыс. тенге) у назвавшего ее попрошайкой Филиппа Киркорова.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 15:12
70-летняя Любовь Успенская показала друга
, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 15:12

Ранее сообщалось, что 42-летний российский певец Дима Билан снялся в праздничном музыкальном проекте. Теперь зрители могут сразу и не признать народного любимца. Победитель "Евровидения-2008" предстанет в роли известного модельера Ива Сена Билана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Один из богатейших азербайджанцев рассказал о лучшем подарке
Культура и шоу-бизнес
11:43, Сегодня
Один из богатейших азербайджанцев рассказал о лучшем подарке
Откровенная фотосессия Веры Брежневой собрала шквал эмоций
Культура и шоу-бизнес
09:38, Сегодня
Откровенная фотосессия Веры Брежневой собрала шквал эмоций
Настасья Самбурская кардинально сменила имидж
Культура и шоу-бизнес
06:30, Сегодня
Настасья Самбурская кардинально сменила имидж
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: