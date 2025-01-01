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Культура и шоу-бизнес

Томирис Заир показала, чем запомнился для нее 2024 год

Томирис Заир показала, чем особенен для нее стал 2024 год, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 10:18 Фото: instagram.ss.tomiris_
21-летняя Томирис Заир, представившая Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная-2023", поделилась с подписчиками в соцсетях счастливыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

С помощью любимых снимков, красавица рассказала, чем запомнился ей уходящий год. Кадры она сопроводила трогательной подписью на английском языке: "A year of saying yes to happiness", что в переводе на русский означает "Год, когда мы сказали "да" счастью". Так девушка намекнула на свое замужество в прошлом году.

Фотографии напомнили радостные моменты Томирис Заир: предложение руки и сердца в путешествии в Дубае, свадьбу, где она в белом платье невесты, а также вальс с супругом на фоне фейерверков.

Комментаторы тепло приняли публикацию, пожелав казахстанке семейного счастья.

Томирис Заир – обладательница титулов Miss Almaty 2022 и Vice Miss Qazaqstan 2022. В ноябре 2023 года она представляла Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная-2023".

Ровно год назад Томирис Заир поделилась новостью, что выходит замуж.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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