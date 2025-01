Шизофрения у исполнителя главной роли в "Звездных войнах": что известно о его состоянии

Джейк Ллойд, который будучи ребенком сыграл молодого Энакина Скайуокера в эпизоде "Звездных войн" "Скрытая угроза" (1999 год), недавно завершил 18-месячное пребывание в психиатрической клинике, сообщает Zakon.kz.

У 35-летнего бывшего актера параноидальная шизофрения. Его мать Лиза Ллойд рассказала, что сына направили на лечение после того, как он пережил "полномасштабный психотический срыв", во время которого вылетел на машине с трехполосной трассы в марте 2023 года, пишет Foxnews.

В настоящее время Ллойд живет в новом реабилитационном центре, где он продолжает получать лечение, но уже может приходить и уходить по своему желанию. Так как, по словам Лизы Ллойд, он чувствует себя "довольно хорошо".

Лиза Ллойд также ранее рассказывала, что помимо шизофрении у Ллойда есть неврологическое заболевание, известное как анозогнозия, которое "является неврологическим заболеванием, при котором пациент не осознает своего неврологического дефицита или психического состояния". То есть, Ллойд не верил, что болен, поэтому не хотел принимать лекарства.

Сам бывший актер признался, что за время, проведенное на лечении, произошли "хорошие вещи". По его мнению, необходимо достичь "дна", чтобы начать "честно участвовать в лечении, честно принимать лекарства и честно жить со своим диагнозом".

Ллойд боролся со своим психическим состоянием со времен старшей школы. Сейчас его мать оптимистично настроена по поводу прогресса, которого он добился с момента получения диагноза и начала лечения.

"Джейку на самом деле становится намного лучше, чем было. Это большое облегчение для меня и всей его семьи. Мы все просто в восторге от того, что у него все так хорошо, и что он действительно усердно работает над этим. Мы это ценим", – сказала она.

Ллойд обрел всемирную известность в возрасте 8 лет, когда Джордж Лукас утвердил его на роль Энакина в фильме "Скрытая угроза". До того, как сняться в "Звездных войнах", Джейк дебютировал в качестве актера вместе с Арнольдом Шварценеггером в праздничном фильме 1996 года "Jingle All the Way".

Перед уходом из актерской карьеры в 2001 году Ллойд сыграл последнюю роль на экране в спортивной драме "Мэдисон", где он снимался вместе с Джимом Кэвизелом.

