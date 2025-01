Фестиваль льда и снега стартовал в Китае

В рамках фестиваля пройдут более ста массовых ледовых и снежных мероприятий, передает New China на своей странице в Х.

Харбинский международный фестиваль льда и снега проводится с 1985 года, отличается своими уникальными особенностями. Это первый в Китае международный фестиваль на тему льда и снега. Он известен как один из четырех главных зимних фестивалей в мире наряду с такими мероприятиями как:

По случаю старта фестиваля для жителей и гостей города подготовили специальную праздничную программу.

The 41st Harbin International Ice and Snow Festival kicked off at the #Harbin Ice-Snow World in northeast China's Heilongjiang Province on Sunday with the theme "Dream of Winter, Love among Asia." pic.twitter.com/RK4pxpbIOE