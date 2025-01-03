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#Крушение самолета в Актау
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Технологии

Полярное сияние снял на видео космонавт МКС

МКС, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 07:33 Фото: ВКонтакте/ivan_mks63
Видео с полярным сиянием снял космонавт Иван Вагнер, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ТАСС, это первое в 2025 году подобное явление.

Днями ранее, спустя пять лет после начала пандемии, Всемирная организация здравоохранения обратилась к Китаю с просьбой открыть доступ к данным о происхождении COVID-19.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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