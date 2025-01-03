Полярное сияние снял на видео космонавт МКС
Фото: ВКонтакте/ivan_mks63
Видео с полярным сиянием снял космонавт Иван Вагнер, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ТАСС, это первое в 2025 году подобное явление.
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер показал кадры первого в 2025 году полярного сияния:https://t.co/ZWBxCEDmVB— ТАСС (@tass_agency) January 2, 2025
Видео: Иван Вагнер/Роскосмос/ТАСС pic.twitter.com/PM58GSPh29
Днями ранее, спустя пять лет после начала пандемии, Всемирная организация здравоохранения обратилась к Китаю с просьбой открыть доступ к данным о происхождении COVID-19.
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