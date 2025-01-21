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Культура и шоу-бизнес

Роберт Паттинсон начинает новый виток в карьере

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 07:25 Фото: Instagram/theofficialpattinson
В карьере актера фильмов про Гарри Поттера и "Сумерки" начинается новая глава, сообщает Zakon.kz.

19 января актер прилетел в Южную Корею для промо фильма "Микки 17". Режиссером картины стал автор оскароносных "Паразитов" Пон Чжун Хо.

Сюжет кино основан на научно-фантастическом романе Эдварда Эштона о жизни Микки Барнса, участвовавшего в колонизации ледяного мира. Его участь быть "перезагружаемым" сотрудником, сознание которого после смерти каждый раз перемещают в новое тело. Но во время седьмого "перерождения" что-то пошло не так.

Днями ранее актриса Шарлиз Терон снова стала лицом Dior, а Хейли Бибер предложили на роль дочери Владимира Путина.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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