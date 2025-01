Роберт Паттинсон начинает новый виток в карьере

19 января актер прилетел в Южную Корею для промо фильма "Микки 17". Режиссером картины стал автор оскароносных "Паразитов" Пон Чжун Хо.

Сюжет кино основан на научно-фантастическом романе Эдварда Эштона о жизни Микки Барнса, участвовавшего в колонизации ледяного мира. Его участь быть "перезагружаемым" сотрудником, сознание которого после смерти каждый раз перемещают в новое тело. Но во время седьмого "перерождения" что-то пошло не так.

Lesson learned – don't skim the fine print. #Mickey17 is only in theaters March 7. pic.twitter.com/8mGfM8utlF