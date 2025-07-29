На пляже в Израиле умер актер из "Твин Пикс" и "Рэмбо 3" Алон Абутбул
Как пишет Daily Mail, артист плавал в море, вышел на пляж Хабоним и потерял сознание.
Отмечается, что в последнее время Абутбул жаловался на плохое самочувствие. Медики, прибывшие на место трагедии, пытались реанимировать актера, но спасти его не сумели.
Алон за свою долгую и яркую карьеру был удостоен престижных премий и кинонаград, среди которых была премия "Офир", известная как израильский "Оскар". Последний проект с участием Абутбула вышел в 2025 году.
Широкой публике артист известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Рэмбо 3", "Темный рыцарь: Возвращение легенды", "Мюнхен", "Тело лжи", "Улицы убийств". Кроме того, его запомнили по ролям в сериалах "Твин Пикс" и "Закон и порядок".
Ранее сообщалось, что умер исполнитель Sweet Dreams Томми МакЛэйн.