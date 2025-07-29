На пляже в Израиле умер актер из "Твин Пикс" и "Рэмбо 3" Алон Абутбул

Израильский актер Алон Абутбул, известный по культовому сериалу "Твин Пикс", умер в возрасте 60 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, артист плавал в море, вышел на пляж Хабоним и потерял сознание.

Отмечается, что в последнее время Абутбул жаловался на плохое самочувствие. Медики, прибывшие на место трагедии, пытались реанимировать актера, но спасти его не сумели.

Алон за свою долгую и яркую карьеру был удостоен престижных премий и кинонаград, среди которых была премия "Офир", известная как израильский "Оскар". Последний проект с участием Абутбула вышел в 2025 году.

Широкой публике артист известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Рэмбо 3", "Темный рыцарь: Возвращение легенды", "Мюнхен", "Тело лжи", "Улицы убийств". Кроме того, его запомнили по ролям в сериалах "Твин Пикс" и "Закон и порядок".

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