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Культура и шоу-бизнес

На пляже в Израиле умер актер из "Твин Пикс" и "Рэмбо 3" Алон Абутбул

умер Алон Абутбул, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 00:35 Фото: wikipedia/Алон Абутбул
Израильский актер Алон Абутбул, известный по культовому сериалу "Твин Пикс", умер в возрасте 60 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, артист плавал в море, вышел на пляж Хабоним и потерял сознание.

Отмечается, что в последнее время Абутбул жаловался на плохое самочувствие. Медики, прибывшие на место трагедии, пытались реанимировать актера, но спасти его не сумели.

Алон за свою долгую и яркую карьеру был удостоен престижных премий и кинонаград, среди которых была премия "Офир", известная как израильский "Оскар". Последний проект с участием Абутбула вышел в 2025 году.

Широкой публике артист известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Рэмбо 3", "Темный рыцарь: Возвращение легенды", "Мюнхен", "Тело лжи", "Улицы убийств". Кроме того, его запомнили по ролям в сериалах "Твин Пикс" и "Закон и порядок".

Ранее сообщалось, что умер исполнитель Sweet Dreams Томми МакЛэйн.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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