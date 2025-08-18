#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Культура и шоу-бизнес

Светлану Лободу озадачили подарком на концерте в Казахстане

украинская певица Светлана Лобода, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 14:05 Фото: Instagram/lobodaofficial
Украинской певице Светлане Лободе (LOBODA) на концерте в Уральске преподнесли необычный подарок, сообщает Zakon.kz.

Артистка выступала в городе 17 августа 2025 года. И один из местных пабликов выложил видео, где ей вручили собаку.

"Боже, что за чудо! Это девочка? О боги, какая красивая собака! Как тебя будут звать, малышка. Ну Уральском-то мы тебя не назовем, понимаешь, ты же девочка", – озадачилась будущей кличкой для питомца певица.

Что за порода у подаренной собаки, неизвестно. На видео лишь видно, что она черная. Отметим, что, судя по публикациям, у Лободы есть собака – белый той-пудель.

Фото: Instagram/lobodaofficial

Певица пока не подводила итог своему выступлению в Казахстане, так же как и не выкладывала продолжение истории с подаренным питомцем.

В 2022 году Светлана Лобода приезжала с большой шоу-программой в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Димаш Кудайберген трогательно отреагировал на публикацию сестренки
Культура и шоу-бизнес
12:16, Сегодня
Димаш Кудайберген трогательно отреагировал на публикацию сестренки
Лиза Арзамасова и Илья Авербух показали кадры с важного праздника
Культура и шоу-бизнес
10:48, Сегодня
Лиза Арзамасова и Илья Авербух показали кадры с важного праздника
Баян Алагузова презентовала новую женскую группу
Культура и шоу-бизнес
08:55, Сегодня
Баян Алагузова презентовала новую женскую группу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: