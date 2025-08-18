Светлану Лободу озадачили подарком на концерте в Казахстане

Украинской певице Светлане Лободе (LOBODA) на концерте в Уральске преподнесли необычный подарок, сообщает Zakon.kz.

Артистка выступала в городе 17 августа 2025 года. И один из местных пабликов выложил видео, где ей вручили собаку.

"Боже, что за чудо! Это девочка? О боги, какая красивая собака! Как тебя будут звать, малышка. Ну Уральском-то мы тебя не назовем, понимаешь, ты же девочка", – озадачилась будущей кличкой для питомца певица.

Что за порода у подаренной собаки, неизвестно. На видео лишь видно, что она черная. Отметим, что, судя по публикациям, у Лободы есть собака – белый той-пудель.

Фото: Instagram/lobodaofficial

Певица пока не подводила итог своему выступлению в Казахстане, так же как и не выкладывала продолжение истории с подаренным питомцем.

В 2022 году Светлана Лобода приезжала с большой шоу-программой в Алматы.