Светлана Лобода осталась в Казахстане и заинтриговала поклонников
Украинская певица Светлана Лобода после концерта 18 августа в Уральске не покинула Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Через день в своем Instagram она поделилась кадрами занятия гимнастикой, а геометка показывала город Алматы. И сегодня, 21 августа, певица опубликовала пост, подтверждающий, что она все еще в Казахстане.
"Доброе утро, Казахстан. Столько дней здесь и столько работы сделано. Спасибо за все. Было нереально круто!!! Скоро много новостей", – анонсировала Лобода.
Кроме того, певица дала понять, что она в Алматы, опубликовав видео завтрака, судя по всему, прямо в лифте.
"Вот, не голодаю, ем. Семь утра, завтрак, после долгого рабочего дня", – сказала певица.
На концерте в Уральске Светлане Лободе подарили собаку. И позже она обратилась к казахстанцам, поблагодарив и за подарки и за эмоции.
