Культура и шоу-бизнес

Светлана Лобода осталась в Казахстане и заинтриговала поклонников

украинская певица Светлана Лобода, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 17:58 Фото: Instagram/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода после концерта 18 августа в Уральске не покинула Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Через день в своем Instagram она поделилась кадрами занятия гимнастикой, а геометка показывала город Алматы. И сегодня, 21 августа, певица опубликовала пост, подтверждающий, что она все еще в Казахстане.

"Доброе утро, Казахстан. Столько дней здесь и столько работы сделано. Спасибо за все. Было нереально круто!!! Скоро много новостей", – анонсировала Лобода.

Кроме того, певица дала понять, что она в Алматы, опубликовав видео завтрака, судя по всему, прямо в лифте.

"Вот, не голодаю, ем. Семь утра, завтрак, после долгого рабочего дня", – сказала певица.

Фото: Instagram/lobodaofficial

На концерте в Уральске Светлане Лободе подарили собаку. И позже она обратилась к казахстанцам, поблагодарив и за подарки и за эмоции.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
