Когда легенды поют, волонтеры создают атмосферу праздника

Сегодня на Центральном стадионе состоялся долгожданный концерт легендарной группы Backstreet Boys, собравший более 30 тысяч зрителей.

Это грандиозное событие стало настоящим праздником для жителей и гостей города. Наряду с артистами, которые подарили публике незабываемые эмоции и любимые хиты, особая роль принадлежала волонтерам.

Фото: акимат Алматы

Более сотни городских волонтеров активно помогали в организации концерта: встречали гостей, сопровождали зрителей, обеспечивали информационную поддержку и создавали атмосферу радушия и комфорта. Благодаря их участию мероприятие прошло на высоком уровне и оставило яркие впечатления у каждого участника.

Фото: акимат Алматы

"Я давно мечтала увидеть Backstreet Boys вживую. Сегодня это стало реальностью, и организация на высшем уровне. Хочу особую благодарность выразить волонтерам, которые помогали ориентироваться на стадионе. Именно их внимание и забота создавали ощущение тепла и дружелюбия", – поделилась одна из зрительниц концерта.

Фото: акимат Алматы

Концерт Backstreet Boys стал одним из крупнейших культурных событий этого года, показав высокий интерес публики к мировым музыкальным звездам и еще раз подтвердив важность волонтерского движения в жизни города.