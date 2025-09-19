#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Культура и шоу-бизнес

Когда легенды поют, волонтеры создают атмосферу праздника

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 23:00 Фото: акимат Алматы
Сегодня на Центральном стадионе состоялся долгожданный концерт легендарной группы Backstreet Boys, собравший более 30 тысяч зрителей.

Это грандиозное событие стало настоящим праздником для жителей и гостей города. Наряду с артистами, которые подарили публике незабываемые эмоции и любимые хиты, особая роль принадлежала волонтерам.

Фото: акимат Алматы

Более сотни городских волонтеров активно помогали в организации концерта: встречали гостей, сопровождали зрителей, обеспечивали информационную поддержку и создавали атмосферу радушия и комфорта. Благодаря их участию мероприятие прошло на высоком уровне и оставило яркие впечатления у каждого участника.

Фото: акимат Алматы

"Я давно мечтала увидеть Backstreet Boys вживую. Сегодня это стало реальностью, и организация на высшем уровне. Хочу особую благодарность выразить волонтерам, которые помогали ориентироваться на стадионе. Именно их внимание и забота создавали ощущение тепла и дружелюбия", – поделилась одна из зрительниц концерта.

Фото: акимат Алматы

Концерт Backstreet Boys стал одним из крупнейших культурных событий этого года, показав высокий интерес публики к мировым музыкальным звездам и еще раз подтвердив важность волонтерского движения в жизни города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Телемост с президентом: аграрии СКО о поддержке и модернизации
19:40, 19 сентября 2025
Телемост с президентом: аграрии СКО о поддержке и модернизации
Казахстан принимает крупнейший юношеский турнир ФИДЕ: в Алматы стартовал чемпионат мира среди кадетов
18:02, 19 сентября 2025
Казахстан принимает крупнейший юношеский турнир ФИДЕ: в Алматы стартовал чемпионат мира среди кадетов
Атмосфера взаимопонимания и гармонии: в столичной школе провели важный семейный конкурс
17:15, 19 сентября 2025
Атмосфера взаимопонимания и гармонии: в столичной школе провели важный семейный конкурс
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: