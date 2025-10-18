#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В Астане победителю республиканского айтыса подарили квартиру

республиканский айтыс &quot;Адамзаттың бәрін сүй!&quot;, поэт, акыны, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 00:34 Фото: МКИ РК
В Астане 18 октября завершился республиканский айтыс "Адамзаттың бәрін сүй!", который проходил 17-18 октября в зале Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК, в творческом состязании приняли участие 14 акынов из всех регионов Казахстана. На церемонии открытия с приветственным словом выступил вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков, огласивший поздравительное письмо от министра Аиды Балаевой.

"Айтыс – это зеркало духовного облика нашего народа, священное искусство, дошедшее до нас сквозь века. Бережное отношение к нему, возрождение в духе нового времени и передача молодому поколению – наша общая задача", – говорится в письме министра.

По итогам двухдневного конкурса главную награду – "Алтын домбыра" – завоевал Айбек Калиев, которому был вручен сертификат на квартиру в Астане.

Первое место занял Бексултан Орынбасар, второе разделили Нурбол Жауынбаев и Серик Куанган, третье – Мейрбек Султанхан и Дидар Ками.

Отдельные участники, проявившие особое мастерство в финале, получили специальные награды.

А ранее президент Казахстана поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025".

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
