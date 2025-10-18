Президент Казахстана поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 18 октября поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025", сообщает Zakon.kz.





"Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире "Қазақстан Барысы-2025"! Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков. Государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі", – говорится в поздравлении президента.

Ранее сообщалось, что в Астане 18 октября завершился главный турнир года қазақ күресі – "Казахстан Барысы", который собрал 43 сильнейших палуана страны.



Борцы выступали в абсолютной весовой категории, а общий призовой фонд составил 27 млн тенге.

Победителем соревнований стал Марат Байкамуров, представлявший команду "Әскер Барысы". В финальной схватке он одолел действующего чемпиона Ерасыла Кажыбаева. Бронзовым призером турнира стал Нурдаулет Жарлыгапов из Мангистау, чемпион Всемирных игр кочевников.