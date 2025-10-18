Президент Казахстана поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025"
Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 18 октября поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025", сообщает Zakon.kz.
"Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире "Қазақстан Барысы-2025"! Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков. Государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі", – говорится в поздравлении президента.
Ранее сообщалось, что в Астане 18 октября завершился главный турнир года қазақ күресі – "Казахстан Барысы", который собрал 43 сильнейших палуана страны.
Борцы выступали в абсолютной весовой категории, а общий призовой фонд составил 27 млн тенге.
Победителем соревнований стал Марат Байкамуров, представлявший команду "Әскер Барысы". В финальной схватке он одолел действующего чемпиона Ерасыла Кажыбаева. Бронзовым призером турнира стал Нурдаулет Жарлыгапов из Мангистау, чемпион Всемирных игр кочевников.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript