#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
536.32
626.9
6.6
Спорт

Президент Казахстана поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025"

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 23:00 Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 18 октября поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025", сообщает Zakon.kz.


"Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире "Қазақстан Барысы-2025"! Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков. Государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі", – говорится в поздравлении президента.

Ранее сообщалось, что в Астане 18 октября завершился главный турнир года қазақ күресі – "Казахстан Барысы", который собрал 43 сильнейших палуана страны. 

Борцы выступали в абсолютной весовой категории, а общий призовой фонд составил 27 млн тенге.

Победителем соревнований стал Марат Байкамуров, представлявший команду "Әскер Барысы". В финальной схватке он одолел действующего чемпиона Ерасыла Кажыбаева. Бронзовым призером турнира стал Нурдаулет Жарлыгапов из Мангистау, чемпион Всемирных игр кочевников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности
08:03, 01 марта 2023
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности
Президент Казахстана поздравил князя Монако
12:02, 19 ноября 2024
Президент Казахстана поздравил князя Монако
Токаев прилетел в Душанбе: кто и как встретил президента Казахстана
14:52, 09 октября 2025
Токаев прилетел в Душанбе: кто и как встретил президента Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: