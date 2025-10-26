Как отреагировала группа "Тату" на свой фейковый альбом "В Поднебесной"

Солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина заявили о том, что не имеют никакого отношения к якобы их новому альбому "В Поднебесной", сообщает Zakon.kz.

По информации "Пятого канала", данный альбом вышел на стриминговых площадках 24 октября 2025 года. В него вошли 12 песен, многие из которых были выпущены ранее.

"Мы никакого отношения к этому не имеем… Не знаем. Это не к нам вопрос", – так Волкова отреагировала на данную новость.

О воссоединении певиц стало известно еще 2 июля. Волкова опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах. Со слов Катиной, инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента. Потом артистки решили выступить вместе в Беларуси, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.



