Как отреагировала группа "Тату" на свой фейковый альбом "В Поднебесной"
Фото: Instagram/official_juliavolkova
Солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина заявили о том, что не имеют никакого отношения к якобы их новому альбому "В Поднебесной", сообщает Zakon.kz.
По информации "Пятого канала", данный альбом вышел на стриминговых площадках 24 октября 2025 года. В него вошли 12 песен, многие из которых были выпущены ранее.
"Мы никакого отношения к этому не имеем… Не знаем. Это не к нам вопрос", – так Волкова отреагировала на данную новость.
О воссоединении певиц стало известно еще 2 июля. Волкова опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах. Со слов Катиной, инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента. Потом артистки решили выступить вместе в Беларуси, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.
Ранее сообщалось, что концерты "Тату" вызвали ажиотаж с билетами в Мексике.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript