Концерты "Тату" вызвали ажиотаж с билетами в Мексике

Билеты на два концерта группы "Тату" распроданы в Латинской Америке, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что дуэт как никогда ждут в Латинской Америке. Билеты на концерт t.A.T.u. в Мексике раскупили за 10 минут. По данным мексиканского сайта по продаже билетов, все билеты на 1 декабря разлетелись.

На 2 декабря все еще можно найти места по 2 тыс. долларов.

Фото: Instagram/lenakatina

"Это ж как не жалко собственных заработанных денег, чтобы тратить их на такое..." – с удивлением отметили российские интернет-пользователи.

Об их воссоединении стало известно еще 2 июля. Волкова опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах. Со слов Катиной, инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента. Потом артистки решили выступить вместе в Беларуси, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.

Также нового пика популярности достигло российское трио "Иванушки International".