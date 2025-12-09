Как "Самрук-Қазына" формирует новую креативную индустрию в регионах

Креатив – это не просто про искусство. Это про идеи и новые проекты, которые двигают общество вперед, участвуют в социально-экономическом развитии региона.

И сегодня единый оператор благотворительности группы компаний "Самрук-Қазына" – фонд "Samruk-Kazyna Trust" дает возможность этим идеям рождаться и жить в самых разных уголках страны. За три года фондом открыты креативные хабы в Актобе, Петропавловске и Уральске.

Фото: КФ "Samruk-Kazyna Trust", Qyzyljar Creative Center

Qyzyljar Creative Center – одно из пространств, который помогает развивать таланты и запускать проекты, начиная от IT и образования до моды и музыки. Центр открыт в 2024 году и вдохнул новую жизнь в здание бывшего казахского театра им. С. Муканова. На площади более 2000 кв. м созданы условия для полного цикла работы креаторов: от идеи до реализации коммерческих проектов. За год резиденты создали более 100 различных проектов, некоторые из которых уже заявили о себе на международном уровне.

Фото: КФ "Samruk-Kazyna Trust", Qyzyljar Creative Center

Так, особенный ансамбль бального танца "Sensitive", состоящий из детей и взрослых с нарушением слуха, покоряет весь мир. В этом году они завоевали Гран-при в престижном чемпионате мира исполнительских видов искусств в США и 2-м Международном конкурсе-фестивале "Кружева Тяньзиня 2025" в Китае. Айжан Колчина – куратор направления Fashion, участница Недели моды в Париже, развивает собственный бренд этноодежды. А местный дизайнер Алексей Захаров совместно с креативным центром работают над проектом 3D Mura – оцифровка памятников и изготовление сувенирной продукции.

Фото: КФ "Samruk-Kazyna Trust", Qyzyljar Creative Center

Помимо этого, в креативном центре регулярно проходят мастер-классы, встречи с экспертами, обучающие программы и презентации проектов. Это создает среду, где молодежь может пробовать новое, обмениваться опытом, находить партнеров и превращать свои идеи в работающие решения.

Отметим, проект реализован фондом "Samruk-Kazyna Trust" совместно с акиматом Северо-Казахстанской области при поддержке Министерства культуры и информации РК.