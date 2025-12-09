#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Культура и шоу-бизнес

Как "Самрук-Қазына" формирует новую креативную индустрию в регионах

креативный центр, люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 12:27 Фото: КФ "Samruk-Kazyna Trust", Qyzyljar Creative Center
Креатив – это не просто про искусство. Это про идеи и новые проекты, которые двигают общество вперед, участвуют в социально-экономическом развитии региона.

И сегодня единый оператор благотворительности группы компаний "Самрук-Қазына" – фонд "Samruk-Kazyna Trust" дает возможность этим идеям рождаться и жить в самых разных уголках страны. За три года фондом открыты креативные хабы в Актобе, Петропавловске и Уральске.

Фото: КФ "Samruk-Kazyna Trust", Qyzyljar Creative Center

Qyzyljar Creative Center – одно из пространств, который помогает развивать таланты и запускать проекты, начиная от IT и образования до моды и музыки. Центр открыт в 2024 году и вдохнул новую жизнь в здание бывшего казахского театра им. С. Муканова. На площади более 2000 кв. м созданы условия для полного цикла работы креаторов: от идеи до реализации коммерческих проектов. За год резиденты создали более 100 различных проектов, некоторые из которых уже заявили о себе на международном уровне.

Фото: КФ "Samruk-Kazyna Trust", Qyzyljar Creative Center

Так, особенный ансамбль бального танца "Sensitive", состоящий из детей и взрослых с нарушением слуха, покоряет весь мир. В этом году они завоевали Гран-при в престижном чемпионате мира исполнительских видов искусств в США и 2-м Международном конкурсе-фестивале "Кружева Тяньзиня 2025" в Китае. Айжан Колчина – куратор направления Fashion, участница Недели моды в Париже, развивает собственный бренд этноодежды. А местный дизайнер Алексей Захаров совместно с креативным центром работают над проектом 3D Mura – оцифровка памятников и изготовление сувенирной продукции.

Фото: КФ "Samruk-Kazyna Trust", Qyzyljar Creative Center

Помимо этого, в креативном центре регулярно проходят мастер-классы, встречи с экспертами, обучающие программы и презентации проектов. Это создает среду, где молодежь может пробовать новое, обмениваться опытом, находить партнеров и превращать свои идеи в работающие решения.

Отметим, проект реализован фондом "Samruk-Kazyna Trust" совместно с акиматом Северо-Казахстанской области при поддержке Министерства культуры и информации РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Какие виды деятельности относятся к креативной индустрии
12:37, 05 апреля 2023
Какие виды деятельности относятся к креативной индустрии
Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына"
17:40, 03 июля 2023
Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына"
В Кокшетау еще 48 семей получили ключи от новых квартир
14:43, 28 ноября 2024
В Кокшетау еще 48 семей получили ключи от новых квартир
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: