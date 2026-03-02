15 книг за полгода: как в Костанайской области формируют новую читательскую среду

Костанайская область стала одним из регионов – участников пилота по проекту "Читающая нация". Вовлечь в процесс в целом по стране удалось более 100 тыс. человек. Корреспондент Zakon.kz узнала, много ли это и что читают участники проекта.

Проект "Читающая нация" в пилотном режиме запустили в трех регионах Казахстана: Шымкенте, Карагандинской и Костанайской областях. Были определены списки литературы для разных возрастных и профессиональных групп казахстанцев. Задача за полгода – с сентября 2025 года по март 2026-го – прочитать 15 предложенных произведений и написать отклик. Как оказалось, справляются с задачей не все. Мы обсудили проект с руководителем регионального офиса по Костанайской области Надеждой Сражатовой.

– Сегодня мы все больше включаем в повседневную жизнь возможности искусственного интеллекта. Какое место в жизни современного ребенка может и должно занимать чтение?

– Навыки чтения с последующим анализом и тем более применением прочитанного в жизни очень важны. Сейчас век технологий. Мы ежедневно получаем очень много информации, но, к сожалению, не все могут ее анализировать. Именно чтение книг должно научить наших учеников более эффективно использовать эту информацию. То есть не только анализировать, но и что-то брать для себя полезное. Потому даже в рамках проекта "Читающая нация" одним из условий является написание отзыва на книгу.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

– Проект начал работать в сентябре 2025 года. Какими были условия?

– Надо было пройти регистрацию на сайте в одной из категорий. Это школьники, студенты вузов и колледжей, педагоги, родители, госслужащие. В Костанайской области регистрацию прошли более 50 тыс. человек от школьников и студентов до госслужащих и педагогов. В каждой категории свой список из 15 книг, которые надо прочитать за полгода и через личный кабинет оставить отзыв на сайте проекта. В конце марта 2026 года по области стартуют конкурсные отборы, в том числе в виде квизов. Лучший читатель региона может рассчитывать на крупный денежный приз.

– Все честно пишут отзывы или кто-то уже, наверное, по привычке пользуется возможностями искусственного интеллекта?

– Мы проводили очень много разъяснительной работы с регионами, но очень много отзывов было написано с помощью нейросетей. Были случаи, когда мы находили уже готовый промт, который просто вставляли. Такие отзывы мы не принимали.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

– Те книги, которые дети должны прочитать в рамках проекта "Читающая нация", в школьных библиотеках есть?

– Сами книги подобраны с учетом возрастных и профессиональных особенностей читателей. Много произведений казахских авторов, но есть и зарубежная, а также популярная литература.

Мы обеспечили школьные библиотеки всеми книгами из списка на казахском и русском языках для удобства. Они есть как в бумажном, так и в электронном варианте.

– Какое влияние на систему школьного образования может оказать проект "Читающая нация"?

– Мы рекомендуем педагогам в рамках уроков больше времени отводить чтению. Отдавать этому в рамках гуманитарных предметов до 15-20 минут. Или, допустим, ученик мотивирован. Мы видим, что у него есть интерес к чтению, в целом он выполняет учебную программу. В таких случаях мы давали рекомендацию, чтобы ребенок мог пойти почитать в библиотеку или коворкинг-центр в школе, если выполнил все задания до окончания урока.

Мы также стараемся привить педагогам интерес к чтению. В том числе через непрерывное образование. В Костанайской области проект "Читающая нация" включили в перечень достижений, которые учитываются при аттестации.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

– Какие книги получили наибольший отклик?

– В разных возрастных категориях разные книги. У студентов колледжей отклик нашла книга "Наша семья" Бауыржана Момышулы. Она о том, как его бабушка воспитывала, какие привычки прививала. О том, как мамы изменились сегодня. Студенты одного из костанайских колледжей делились, что им книга этим и понравилась – в ней показано, насколько поколения отличаются друг от друга. Но все равно, все идет от семьи.

У школьников это произведения из серии о Гарри Поттере, а также знакомое многим произведение "Меня зовут Кожа". Педагогам и госслужащим отозвалась книга "Атомные привычки" Джеймса Клира. Мы надеемся, что привычку читать обретет большинство участников проекта.