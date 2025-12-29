Домбру мексиканскому фанату Димаша Кудайбергена отправили жители Костанайской области

Поклонник всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергенова захотел научиться играть на домбре и жители Костанайской области отправили ему этот музыкальный инструмент в качестве подарка, сообщает Zakon.kz.

Поклонник певца Димаша Кудайбергена, живущий в Мексике, получил шанс научиться играть на домбре, передает "24kz". Его мечту исполнили неравнодушные жители Костанайской области, отправив парню подарок к Новому году.

История началась с переписки в социальных сетях. Костанайский писатель Абылай Маудан выпустил книгу "Дайдидау", где на четырех языках рассказывается история одноименной песни. После выхода электронной версии ему написала женщина по имени Магда Евангелиста из Мексики. Она рассказала, что ее сын – большой фанат творчества Димаша и мечтает освоить игру на домбре.

Писатель нашел спонсоров через управление культуры, и инструмент приобрели в городе Рудном. К отправке подключилась местная творческая студия.

"Мы эту домбру отправляем в Мексику. Магда передаст ее сыну. Он захотел освоить казахский национальный инструмент. Для него мы также подготовили обучающие видеоуроки по игре на домбре на английском языке", – рассказала директор студии "Алтын домбыра" Назгуль Дуйсенова.

Подарок тщательно упаковали и отправили за 11 тыс. км.

"Если логистика не подведет, мексиканский подросток получит свой подарок как раз к праздникам", – говорится в репортаже.

