#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.76
593.8
6.5
Культура и шоу-бизнес

Домбру мексиканскому фанату Димаша Кудайбергена отправили жители Костанайской области

Фанаты Димаша Кудайбергена, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 04:25 Фото: Zakon.kz
Поклонник всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергенова захотел научиться играть на домбре и жители Костанайской области отправили ему этот музыкальный инструмент в качестве подарка, сообщает Zakon.kz.

Поклонник певца Димаша Кудайбергена, живущий в Мексике, получил шанс научиться играть на домбре, передает "24kz". Его мечту исполнили неравнодушные жители Костанайской области, отправив парню подарок к Новому году.

История началась с переписки в социальных сетях. Костанайский писатель Абылай Маудан выпустил книгу "Дайдидау", где на четырех языках рассказывается история одноименной песни. После выхода электронной версии ему написала женщина по имени Магда Евангелиста из Мексики. Она рассказала, что ее сын – большой фанат творчества Димаша и мечтает освоить игру на домбре.

Писатель нашел спонсоров через управление культуры, и инструмент приобрели в городе Рудном. К отправке подключилась местная творческая студия.

"Мы эту домбру отправляем в Мексику. Магда передаст ее сыну. Он захотел освоить казахский национальный инструмент. Для него мы также подготовили обучающие видеоуроки по игре на домбре на английском языке", – рассказала директор студии "Алтын домбыра" Назгуль Дуйсенова.

Подарок тщательно упаковали и отправили за 11 тыс. км.

"Если логистика не подведет, мексиканский подросток получит свой подарок как раз к праздникам", – говорится в репортаже.

А жена Кайрата Нуртаса подарила своей маме квартиру в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Димаш поздравил казахстанцев с Днем домбры
04:26, 03 июля 2023
Димаш поздравил казахстанцев с Днем домбры
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
22:40, 26 мая 2024
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Димаш Кудайберген признался в любви к фанатам из Китая
23:32, 19 июля 2024
Димаш Кудайберген признался в любви к фанатам из Китая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: