Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова подарила маме квартиру в Астане

Жулдыз Абдукаримова опубликовала новый пост, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 17:44 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и блогер Жулдыз Абдукаримова поделилась с подписчиками тем, что подарила маме квартиру в Астане, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она написала, что к этому событию она готовилась многие годы.

"Последние пять лет мама носится между двумя городами ради меня и моих детей. Она едет в Алматы, заботится о состоянии отца, наполняет холодильник едой, баурсаком и самсой, а затем спешит в Астану. Потому что здесь мои дети растут под полной заботой и вниманием мамы. Благодаря ее поддержке я могу спокойно ездить в командировки, работать и совершенствовать свое творчество", – рассказала блогер.

По ее словам, конкретную цель актриса поставила себе два года назад.

"Мой отец всю жизнь служил в государственных структурах. Он проложил свой путь в науке, как говорят, "копая колодец иглой". Когда его мысли ясны, он считает своей главной миссией передать все, что знает, своим ученикам. Я полностью с ним согласна – нет ничего важнее преподавания. Если он собирается на отдых, я точно предложу переехать в Астану. В последние годы я часто меняла арендованную квартиру. Честно говоря, устала. Это нелегко. У меня нет домработницы, помощницы для детей или водителя. Я сама занимаюсь детьми. Мама провожает их из дома, встречает, при необходимости балует и своевременно направляет. Два года назад в моем сердце появилась мечта. Я поставила цель: подарить маме квартиру в Астане, поближе к своему дому. Благодаря этой мечте я трудолюбиво работала и неустанно стремилась к цели", – резюмировала артистка.

В комментариях поклонники поздравили Абдукаримову и помечтали также порадовать своих матерей:

– Никто не может заботиться так, как мама, сколько бы вы ни давали – все равно мало.

– Пусть наши мамы будут здоровы! Моя мама тоже такая. Она не только воспитывала нас, но и помогает растить моих детей. Пока я не купила собственный дом, мама присматривала за моими детьми и поддерживала меня. Пусть и мне повезет радовать маму так же.

– Не говорите, у меня шесть детей, пусть и нам повезет. Я занимаюсь организацией свадеб и мероприятий, езжу по разным городам, участвую в событиях, а мама приходит домой и присматривает за детьми. Иногда думаю: если бы мама не заботилась о моих детях, я бы не достигла таких успехов.

– Пусть ваш дом будет счастливым и благополучным, Жузи. Пусть внутри будет изобилие и праздничная атмосфера.

Ранее Абдукаримова сделала виртуальный видеообзор их семейной квартиры, в которой недавно завершился ремонт.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
