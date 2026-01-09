Победительницу конкурса в Астане наградил президент Монголии

8 января президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вручил "Орден полярной звезды" обладательнице Гран-при Азиатского международного вокального конкурса Silk Way Star Мишель Джозеф, сообщает Zakon.kz.

Со слов певицы на ее странице в Instagram, награда вручена по случаю 114-й годовщины Дня национальной свободы и восстановления независимости страны.

Мишель Джозеф стала победительницей Silk Way Star в ноябре прошлого года. Шоу прошло в рамках соглашения между ТРК президента Казахстана и медиакорпорацией Китая CMG. Все 10 эпизодов транслировались на телеканалах Jibek Joly и Silk Way.

