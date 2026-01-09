#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Культура и шоу-бизнес

Победительницу конкурса в Астане наградил президент Монголии

Мишель Джозеф, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 06:50 Фото: Instagram/silkway.star
8 января президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вручил "Орден полярной звезды" обладательнице Гран-при Азиатского международного вокального конкурса Silk Way Star Мишель Джозеф, сообщает Zakon.kz.

Со слов певицы на ее странице в Instagram, награда вручена по случаю 114-й годовщины Дня национальной свободы и восстановления независимости страны.

Мишель Джозеф стала победительницей Silk Way Star в ноябре прошлого года. Шоу прошло в рамках соглашения между ТРК президента Казахстана и медиакорпорацией Китая CMG. Все 10 эпизодов транслировались на телеканалах Jibek Joly и Silk Way.

А президент США Дональд Трамп заявил об очередных уступках Венесуэлы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Димаш Кудайберген вручил награду победительнице Silk Way Star
23:38, 22 ноября 2025
Димаш Кудайберген вручил награду победительнице Silk Way Star
Первый азиатский вокальный конкурс Silk Way Star состоится в Астане
18:00, 15 августа 2025
Первый азиатский вокальный конкурс Silk Way Star состоится в Астане
Президент РК предложил президенту Монголии создать Деловой совет двух стран
06:51, 20 сентября 2023
Президент РК предложил президенту Монголии создать Деловой совет двух стран
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: