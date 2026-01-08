#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Мир

Венесуэла пошла на новые уступки США

Венесуэла и США, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 03:40 Фото: whitehouse
8 января президент США Дональд Трамп сделал заявление об очередных уступках Венесуэлы, сообщает Zakon.kz.

Еще 7 января Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти. Теперь же с его слов, Венесуэла обязуется закупать исключительно продукцию американского производства. Делать это предполагается на деньги от новой нефтяной сделки с США.

В списке будущих торговых операций:

  • американская сельхозпродукция;
  • лекарства и медицинское оборудование;
  • оборудование из США для восстановления электросетей и энергетики Венесуэлы.
"США становятся основным экономическим партнером Венесуэлы и это выгодно народу обеих стран", – заявил президент США.

Фото: whitehouse

Ранее в американском Минэнерго рассказали, что деньги от продажи венесуэльской нефти будут копиться на счетах США. Предполагается, что средства будут тратиться "в интересах американского и венесуэльского народов" и только по усмотрению властей США. В министерстве также утверждают, что уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке.

Тем временем сенат США ограничил полномочия Трампа после операции в Венесуэле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Венесуэла пошла на уступки: Трамп забирает нефть
05:55, 07 января 2026
Венесуэла пошла на уступки: Трамп забирает нефть
Трамп после военной операции в Венесуэле пригрозил еще двум странам
00:40, 04 января 2026
Трамп после военной операции в Венесуэле пригрозил еще двум странам
Ситуация между США и Венесуэлой накалилась: Трамп закрыл воздушное пространство
18:35, 29 ноября 2025
Ситуация между США и Венесуэлой накалилась: Трамп закрыл воздушное пространство
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: