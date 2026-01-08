Венесуэла пошла на новые уступки США

8 января президент США Дональд Трамп сделал заявление об очередных уступках Венесуэлы, сообщает Zakon.kz.

Еще 7 января Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти. Теперь же с его слов, Венесуэла обязуется закупать исключительно продукцию американского производства. Делать это предполагается на деньги от новой нефтяной сделки с США.

В списке будущих торговых операций:

американская сельхозпродукция;

лекарства и медицинское оборудование;

оборудование из США для восстановления электросетей и энергетики Венесуэлы.

"США становятся основным экономическим партнером Венесуэлы и это выгодно народу обеих стран", – заявил президент США.

Фото: whitehouse

Ранее в американском Минэнерго рассказали, что деньги от продажи венесуэльской нефти будут копиться на счетах США. Предполагается, что средства будут тратиться "в интересах американского и венесуэльского народов" и только по усмотрению властей США. В министерстве также утверждают, что уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке.

Тем временем сенат США ограничил полномочия Трампа после операции в Венесуэле.