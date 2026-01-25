#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала о сломанной карьере, суде с Деппом и жизни вдали от Голливуда

Эмбер Херд, Джони Депп, развод, карьера, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 00:06 Фото: Instagram/amberheard
Актриса Эмбер Херд рассказала, как развод с Джонни Деппом повлиял на ее жизнь и карьеру, сообщает Zakon.kz.

Эмбер Херд и Джонни Депп развелись в январе 2017 года. После громкого расставания актриса оказалась в центре общественного внимания, что, по ее словам, серьезно отразилось как на личной жизни, так и на профессиональной карьере. За последние годы количество проектов с ее участием существенно сократилось, пишет HELLO!.

Судебное противостояние бывших супругов завершилось в 2022 году: суд частично удовлетворил иск Джонни Деппа о клевете. В результате Херд обязали выплатить актеру 10 млн долларов компенсации и 350 тыс. долларов штрафных санкций. Кроме того, суд присудил Деппу 2 млн долларов по встречному иску Херд. Позднее сторонам удалось достичь соглашения, в рамках которого сумма выплат была снижена до 1 млн долларов. Эти средства Джонни Депп направил на благотворительность.

После судебного разбирательства актриса переехала в Испанию, где стала матерью в третий раз и на длительное время отказалась от публичных комментариев о конфликте с бывшим мужем. Исключением стало ее участие в документальном фильме "Замалчивание", премьера которого состоялась 24 января на кинофестивале Sundance.

В фильме Херд заявила, что пережитые события лишили ее ощущения собственного голоса и возможности свободно высказываться. По словам актрисы, исход судебного процесса напрямую определял ее дальнейшую судьбу, а сам конфликт стал отражением более широкой проблемы давления на женщин, которые решаются публично говорить о пережитом насилии.

Херд также рассказала о работе с международным юристом по правам человека Дженнифер Робинсон, отметив, что увидела в этой истории системную закономерность, выходящую далеко за рамки ее личного опыта.

В последнее время 39-летняя актриса постепенно возвращается к профессиональной деятельности. Летом прошлого года она дебютировала на театральной сцене, исполнив главную роль Женевьевы в спектакле "Дух народа" на Уильямстаунском театральном фестивале в Массачусетсе. Это стало ее первой актерской работой с 2023 года и первым крупным проектом после выхода фильма "Аквамен и потерянное царство".

Ранее стало известно, что ушел из жизни экс-гитарист группы "Любэ".

Айсулу Омарова
