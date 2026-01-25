Ушел из жизни экс-гитарист группы "Любэ"
Фото: VK/ВИА"ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ!" Official
На 70-м году жизни скончался музыкант, композитор и гитарист Юрий Рыманов, ранее выступавший в составе группы "Любэ" и ансамбля "Лейся, песня", сообщает Zakon.kz.
О смерти артиста 25 января сообщили представители ВИА "Лейся, песня" в социальных сетях.
Позднее стало известно, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Как сообщили ТАСС в окружении музыканта, Рыманов умер в одной из клиник, где ему оказывали медицинскую помощь. Точный диагноз и подробности течения болезни не раскрываются.
Коллеги и близкие вспоминают Юрия Рыманова как яркого и талантливого артиста. В ансамбле "Лейся, песня" его назвали выдающимся гитаристом с незаурядными вокальными данными, подчеркнув, что он был музыкантом, к уровню которого стремились многие.
