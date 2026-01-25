#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
503.35
590.63
6.62
Культура и шоу-бизнес

Ушел из жизни экс-гитарист группы "Любэ"

Юрий Рыманов, смерть, Любэ, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 22:04 Фото: VK/ВИА"ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ!" Official
На 70-м году жизни скончался музыкант, композитор и гитарист Юрий Рыманов, ранее выступавший в составе группы "Любэ" и ансамбля "Лейся, песня", сообщает Zakon.kz.

О смерти артиста 25 января сообщили представители ВИА "Лейся, песня" в социальных сетях.

Позднее стало известно, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Как сообщили ТАСС в окружении музыканта, Рыманов умер в одной из клиник, где ему оказывали медицинскую помощь. Точный диагноз и подробности течения болезни не раскрываются.

Коллеги и близкие вспоминают Юрия Рыманова как яркого и талантливого артиста. В ансамбле "Лейся, песня" его назвали выдающимся гитаристом с незаурядными вокальными данными, подчеркнув, что он был музыкантом, к уровню которого стремились многие.

Ранее сообщалось, что умер легендарный основатель дома моды Valentino.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Скончался бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин
01:56, 01 ноября 2023
Скончался бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин
К солисту группы "Любэ" обратился 74-летний Александр Буйнов
16:45, 21 февраля 2025
К солисту группы "Любэ" обратился 74-летний Александр Буйнов
Ушел из жизни известный ученый Абдеш Толеубаев
08:12, 11 июля 2023
Ушел из жизни известный ученый Абдеш Толеубаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: